Fali vam 'akcije' u vezi? Usisavač i metla mogli bi vam pomoći u oživljavanju strasti

Ako mislite da vam seksualni život nije pretjerano uzbudljiv i dobro bi vam došlo malo akcije, možda biste trebali ozbiljno razmisliti o tome da pospremite svoju spavaću sobu. Nije šala, riječ je o savjetu koji stiže od stručnjaka, piše New York Post. Naime, neke studije pokazuju da nered ubija libido. 'Neuredan i neorganiziran prostor može uzrokovati stres, što nije dobro za seksualni život', objasnila je seksualna edukatorica Portia Brown za The Guardian.

Naime, ako vodite ljubav u neurednoj i pretrpanoj sobi, moglo bi vam se dogoditi da, umjesto da se usredotočite na užitak, počnete razmišljati o tome zašto niste pospremili sve to razbacano rublje. Cam Fraser, trener za mušku seksualnost, ispričao je za medije kako bi spavaća soba trebala biti poput 'malog utočišta', bez ikakvih ometanja, nereda ili stresa. Na taj način, oboje partnera mogu se osjećati opušteno i spremno za intimnost.

A za uređenje udobnog seksualnog utočišta ne treba puno vremena i truda, kaže Fraser, dovoljno je odvojiti pet minuta za pospremanje intimnog prostora prije nego što se bacite u akciju s partnerom. 'Ako na krevetu držite prljavu odjeću ili rublje koje niste pospremili nakon pranja, barem stavite sve u ormar, zatvorite vrata i pospremite krevet. I nikako nemojte u krevet donositi dugi popis zadataka koje još trebate obaviti', savjetuje Fraser.

Uz nered u sobi, stručnjaci tvrde kako bi mogao postojati još jedan, iznenađujući razlog zbog kojeg vaš seksualni život može patiti — previše maženja. Ako jedna osoba stalno želi maženje, a druga ne, to može izazvati probleme, kažu stručnjaci. Osoba koja ne voli maženje može početi osjećati da ga partner guši. Ako vaš partner počne izbjegavati fizičku privrženost, uključujući i seks, to može dovesti do osjećaja veće udaljenosti.

'Na kraju se parovi nađu u začaranom krugu gdje jedna osoba pokušava povećati distancu, a druga je istovremeno pokušava smanjiti', objasnila je Natasha Silverman, terapeutkinja za seksualne odnose iz organizacije Relate. 'To je vrlo nezdravo za oba partnera i može biti emocionalno štetno za osobu koja treba više povezanosti', kaže Silverman.

Kako biste izbjegli takve situacije, uvijek otvoreno komunicirajte s partnerom. Pitajte ga smatra li da je neki vaš potez u redu i sviđa li mu se prije nego što započnete s maženjem. Ako primijetite da vaša želja za maženjem izaziva napetost, povucite se i dopustite partneru da on potraži vas. 'Način na koji iniciramo privrženost često se preslikava na način na koji iniciramo seks. Dakle, ako možete prekinuti loš ciklus kad se radi o maženju, možete prekinuti i loš ciklus vezan uz seks', kaže Silverman.