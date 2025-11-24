Evo zašto nikada ne smijete ulijevati mast u sudoper: 'Mislim da nemam želudac za to'

Nakon kuhanja mnogima je najjednostavnije izliti vruću mast iz posude ravno u kuhinjski sudoper. Čini se praktično i brzo, no takva navika može imati ozbiljne posljedice za odvod, cijevi i okoliš. Mnogi ne razmišljaju o dugoročnim problemima koje vruća mast može izazvati dok se ne suoče sa začepljenjem ili neugodnim mirisima.

Nakon pripremanja pečenog krumpira ili komada mesa, može biti primamljivo riješiti se viška ulja i masti izlijevanjem u sudoper. Međutim, kako je jedan vodoinstalater na društvenim mrežama istaknuo, to nikako ne biste trebali činiti jer bi to moglo uzrokovati katastrofalna oštećenja vaših cijevi. Josh Pollard objavio je video na Instagramu u kojem je prikazano što se događa s našim cijevima i kanalizacijskim sustavima kada izlijemo mast u odvode, ostavljajući mnoge gledatelje s osjećajem "mučnine". U videu, Pollard je objasnio da pomaže klijentu koji je prijavio da mu je kuhinjski sudoper začepljen unatoč tvrdnji da nikada nije ulio mast u odvod. Vodoinstalater je otkrio da im se vanjski odvod začepljuje, pa je pratio cijevi do najbližeg poklopca šahta i otvorio ga da bi utvrdio izvor začepljenja, piše Mirror.

Kada je podigao metalni poklopac, tada je otkrio ogromnu blokadu od stvrdnute masti i masnoće koja je potpuno začepila odvod. Sumorni sivo-bijeli mulj morao se ukloniti ručno, pa je Pollard navukao rukavice i počeo izvlačiti nered. Nakon što je dovoljno mulja očišćeno, vodoinstalater je mogao provesti pregled kamerom s pomoću fleksibilne šipke koju je koristio da bi se uvjerio da nema začepljenja dalje u cijevi. Otkrio je još masnoće u cijevi, pa je upotrijebio mlaz vode da bi pokušao očistiti začepljenje.

"Očistim šaht, a zatim napravim još jednu inspekciju kamerom da bih pokazao stanje odvodne cijevi. To pokazuje da se voda zadržava u cijevima. To može ubrzati nakupljanje masti i ulja u liniji, ali nije osnovni uzrok. Da klijent nije ulijevao mast, nakupljanje se ne bi događalo ovako brzo", objasnio je stručnjak.

Komentatori objave bili su užasnuti ogromnim nakupljanjem masnoće u odvodu, a mnogi su rekli da nikada ne bi mogli raditi Joshov posao jer bi im bilo muka. "Bravo što radite takvu vrstu posla. Mislim da nemam želudac za to. Moj njuh je prilično jak", napisala je jedna osoba. "Puno sam naučio iz ovog videa. Odlično!", dodala je druga.

Da biste pravilno odložiti mast i ulje, pustite da se nakon kuhanja ohlade i stvrdnu u tavi ili posudi. Nakon što se stvrdne, sastružite mast ili ulje u posudu za jednokratnu upotrebu (poput prazne limenke, staklenke ili papirnatog ručnika) i bacite je u običnu kantu za smeće. Koristite posebnu posudu otpornu na toplinu za skupljanje masnoće od kuhanja. Kad se napuni do vrha, tada je zatvorite i bacite u kantu.

Prije pranja, obrišite višak masnoće s lonaca i posuđa papirnatim ručnikom i bacite ručnik u kantu. Izbjegavajte izlijevanje masti, ulja ili masnoće u sudoper ili WC, čak i uz vruću vodu ili sapun. To može uzrokovati začepljenja u vašim cijevima i gradskim kanalizacijskim sustavima.