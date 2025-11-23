Nepovratno ćete ju oštetiti: Na ovoj temperaturi više nikad nemojte oprati robu

Iako većina perilica rublja nudi program pranja na 40°C, koji mnogi smatraju univerzalnim standardom za svakodnevnu odjeću, stručnjaci upozoravaju da je ova temperatura u većini slučajeva — potpuno nepotrebna. Štoviše, pranje na 40 stupnjeva može imati više štete nego koristi, piše Klix.ba.

Tkanine oprane na višoj temperaturi brže se troše, vlakna se oštećuju, a boje gube intenzitet. To je posebno izraženo kod osjetljivih ili skupljih materijala, koji na 40°C mogu izgubiti oblik ili postati vidljivo izblijedjeli. Osim što šteti odjeći, pranje na 40 stupnjeva troši i znatno više energije, što povećava kućanske račune i ostavlja veći trag na okolišu.

Dobra vijest je da se većina svakodnevne odjeće može jednako učinkovito oprati i na nižim temperaturama — 30°C, pa čak i na 20°C. Moderni deterdženti i programi pranja dizajnirani su tako da uspješno uklanjaju prljavštinu i na hladnijoj vodi. Kod tvrdokornih ili vidljivih mrlja, dovoljno je prethodno tretirati odjeću odgovarajućim sredstvom, a zatim uključiti nešto dulji program.

Pranje na nižim temperaturama ne samo da čuva boju i strukturu tkanine, nego i produljuje vijek trajanja odjeće te smanjuje potrošnju energije. U svakodnevnom pranju gotovo da i nema potrebe koristiti program na 40 stupnjeva. Prebacivanjem na 20 ili 30°C štitite i svoj ormar i svoj račun za struju.