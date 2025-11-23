Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE PREPORUČLJIVO

Nepovratno ćete ju oštetiti: Na ovoj temperaturi više nikad nemojte oprati robu

Perilica za rublje
VL
Autor
Večernji.hr
23.11.2025.
u 20:00

Moderni deterdženti i programi pranja dizajnirani su tako da uspješno uklanjaju prljavštinu i na hladnijoj vodi. Kod tvrdokornih ili vidljivih mrlja, dovoljno je prethodno tretirati odjeću odgovarajućim sredstvom, a zatim uključiti nešto dulji program

Iako većina perilica rublja nudi program pranja na 40°C, koji mnogi smatraju univerzalnim standardom za svakodnevnu odjeću, stručnjaci upozoravaju da je ova temperatura u većini slučajeva — potpuno nepotrebna. Štoviše, pranje na 40 stupnjeva može imati više štete nego koristi, piše Klix.ba.

Tkanine oprane na višoj temperaturi brže se troše, vlakna se oštećuju, a boje gube intenzitet. To je posebno izraženo kod osjetljivih ili skupljih materijala, koji na 40°C mogu izgubiti oblik ili postati vidljivo izblijedjeli. Osim što šteti odjeći, pranje na 40 stupnjeva troši i znatno više energije, što povećava kućanske račune i ostavlja veći trag na okolišu.

Dobra vijest je da se većina svakodnevne odjeće može jednako učinkovito oprati i na nižim temperaturama — 30°C, pa čak i na 20°C. Moderni deterdženti i programi pranja dizajnirani su tako da uspješno uklanjaju prljavštinu i na hladnijoj vodi. Kod tvrdokornih ili vidljivih mrlja, dovoljno je prethodno tretirati odjeću odgovarajućim sredstvom, a zatim uključiti nešto dulji program.

Pranje na nižim temperaturama ne samo da čuva boju i strukturu tkanine, nego i produljuje vijek trajanja odjeće te smanjuje potrošnju energije. U svakodnevnom pranju gotovo da i nema potrebe koristiti program na 40 stupnjeva. Prebacivanjem na 20 ili 30°C štitite i svoj ormar i svoj račun za struju.

Snijeg zameo Hrvatsku: Zimski uvjeti na autocesti A1 kod čvora Otočac
Ključne riječi
rublje perilica Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja