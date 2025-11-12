Naši Portali
NIJE SIGURNO

Ovo nikada nemojte bacati u smeće! Mnogi to zanemaruju, a može dovesti do požara

Zagreb: Reportaža o nedostatku koševa za smeće u Voltinom
Foto: Luka Batelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 11:16

Recikliranjem ovih materijala smanjuje se potreba za novim rudnicima i uvozom sirovina, što je važno za ekološku i ekonomsku stabilnost

Baterije i akumulatori, poput gumb-baterija i litij-ionskih akumulatora, nikako ne smiju biti odloženi u kućni otpad. Takvo odlaganje može dovesti do curenja opasnih tvari koje kontaminiraju okoliš, a litij-ionske baterije mogu čak izazvati požar ako se stisnu u smeću.

Baterije sadrže vrijedne metale poput cinka, nikla, željeza i mangana, a u manjim količinama i litij, kobalt i teške metale poput žive i kadmija. Recikliranjem ovih materijala smanjuje se potreba za novim rudnicima i uvozom sirovina, što je važno za ekološku i ekonomsku stabilnost.

Za pravilno odlaganje, mnogi supermarketi, drogerije i reciklažni centri nude kutije za stare baterije, a mnoge općine organiziraju mobilne sakupljače otpada. Ako ne možete koristiti digitalnu opciju, baterije možete odložiti i na benzinskim postajama ili u specijaliziranim centrima.

Pri odlaganju, važno je koristiti sigurnosne mjere, poput pokrivanja polova litij-ionskih baterija trakom kako bi se spriječio kratki spoj i izbjegle druge opasnosti. Ako baterija počne curiti ili je napuhana, odmah je odložite na sigurno. Za automobilske baterije postoji sustav depozita, dok se baterije za e-bicikle mogu besplatno vratiti u komunalne reciklažne stanice ili trgovine. 

Stiže val hladnoće i snijega? Sprema se poremećaj polarnog vrtloga, evo kada sve kreće
Ključne riječi
smeće otpad baterije Barkod

