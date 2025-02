Evo zašto ljudi na TikToku stavljaju wc papir u hladnjak: Razlog bi vas mogao iznenaditi

TikTok je postao prava riznica za sve, od korisnih savjeta do bizarnih trendova. Ondje možemo pronaći inspiraciju za bolje organiziranje života, zdravije navike ili čak kreativne ideje za kuhanje. No, platforma također nudi čudne i često neprovjerene savjete koji se brzo šire i postaju viralni. Ovaj trik s wc papirom potencijalno je jedan od njih.

Obično je toaletnom papiru mjesto u kupaonici. No, očito mu je sada pronađena nova svrha. TikTokeri su pokazali da sada toaletni papir stavljaju i u hladnjak. Razlog? Oni tvrde da wc papir može pomoći u apsorpciji loših mirisa iz hrane, piše Unilad. Slično posebnim dezodoransima za hladnjake, toaletna rola ima sposobnost upijanja vlage i mirisa, čime pomaže neutralizirati miris hladnjaka. To je zgodan trik ako imate ograničen proračun.

Međutim, postoji i jedan problem, a to je higijena. Nije preporučljivo ponovo koristiti toaletni papir za njegovu uobičajenu svrhu nakon što ga stavite u hladnjak. Iako to zvuči očigledno, svakako je vrijedno napomenuti. Također, ako ćete isprobavati trik, bilo bi najbolje koristiti novu toaletnu, a već korištenu. Što je više papira na roli, to rola ima veći kapacitet da upije vlagu i neugodne mirise koji postoje u hladnjaku. Vlaga u zraku ne samo da uzrokuje vlažnost, već također može pridonijeti stvaranju plijesni.

Iako se čini novim trendom na TikToku, praksa stavljanja toaletnog papira u hladnjak može se pratiti još od 2015. godine. Međutim, iako ovaj štedljivi trik djeluje do određene mjere, druge opcije ne zauzimaju toliko prostora kao rola toaletnog papira i izazvat će manje začuđene poglede gostiju kada primijete mjesto na kojem je smješten wc papir. Dugotrajniji i potencijalno učinkovitiji trik mogao bi biti korištenje sode bikarbone.

Soda bikarbona uklanja neugodne mirise jer je to bazni materijal koji neutralizira kiseline što dobro djeluje s neugodnim mirisima, a većina mirisa je kisela. Naravno, samo pazite da bacite cijelu posudu kada soda bikarbona obavi svoj posao upijanja užasnih mirisa. Aktivni ugljen također može pomoći u uklanjanju neugodnih mirisa u hladnjaku. Možete ga pronaći u prahu ili čak u tkanini koju možete izrezati na željenu veličinu.