Evo što će se dogoditi vašem tijelu ako svaki dan pojedete bananu

Banane su jedno od najčešće konzumiranog voća u svijetu – ispred jabuka, naranči, jagoda i gotovo svakog drugog voća koje ćete pronaći u trgovinama. Lako je vidjeti zašto: banane su dostupne tijekom cijele godine, pristupačne su cijenom, praktične za užinu, i izuzetno svestrane. Odlične su same po sebi, ali i kao dodatak smoothiejima, zobenim pahuljicama ili kao sastojak zdravih muffina i banana kruha, piše Parade. No jeste li se ikada zapitali kako ta svakodnevna navika – pojesti jednu bananu – stvarno utječe na vaše tijelo? Evo što kažu nutricionistice.

1. Više energije i manje grčeva u mišićima: Registrirana dijetetičarka Supriya Lal ističe da su banane izvrstan izvor kalija – minerala ključnog za funkciju mišića i opće zdravlje. “Ako ne unosimo dovoljno kalija (žene bi trebale unositi 2600 mg dnevno, a muškarci 3400 mg), moguće je da ćemo osjećati umor i imati učestale grčeve u mišićima”, kaže Lal. Jedna banana sadrži oko 450 mg kalija – nije dovoljno da pokrije dnevnu potrebu, ali je značajan doprinos.

Allison Thibault, dijetetičarka i osnivačica VivaTotalHealtha, dodaje da oni koji nisu naviknuti jesti hranu bogatu kalijem, nakon uvođenja banana u prehranu često osjećaju povećanu razinu energije. Za maksimalan učinak, savjetuje kombinaciju banane s izvorima proteina – poput maslaca od orašastih plodova, grčkog jogurta ili kuhanih jaja.

2. Poboljšana probava: Banane sadrže oko tri grama vlakana po plodu, što ih čini odličnim saveznikom za zdravu probavu. “Vlakna potiču redovitost i volumen stolice, što pomaže probavnom sustavu da funkcionira optimalno”, objašnjava Lal.

Thibault dodaje da banane sadrže i prebiotike, koji hrane dobre bakterije u crijevima i pridonose zdravlju crijevne mikroflore. Ako inače ne unosite dovoljno vlakana, uključivanje banana u prehranu može biti jednostavan način za podršku probavnom sustavu.

3. Pomoć pri mršavljenju: Banane mogu igrati važnu ulogu u procesu mršavljenja – ako ih pravilno kombinirate s drugim hranjivim tvarima. “Imaju visok udio otpornog škroba, koji može stabilizirati razinu šećera u krvi i spriječiti nagle promjene energije”, kaže Thibault. To znači manje žudnje, prejedanja i manju potrebu za slatkim.

4. Jačanje imuniteta: Banane podržavaju zdrav imunološki sustav ne samo putem utjecaja na crijevnu floru, nego i zahvaljujući bogatom nutritivnom sastavu. Sadrže kalij, magnezij, vitamin C, vitamine B-skupine, bakar i antioksidanse. Sve ove tvari imaju ključnu ulogu u zaštiti organizma od virusa i infekcija.

5. Bolji san i emocionalna ravnoteža: Zahvaljujući stabilizaciji šećera u krvi, banane mogu pomoći u održavanju osjećaja ravnoteže tijekom dana. Također, odličan su međuobrok za večernje sate. Sadrže triptofan i magnezij, nutrijente koji opuštaju mišiće i potiču kvalitetniji san.

“Mnogi ljudi, osobito žene, pate od grčeva u mišićima ili sindroma nemirnih nogu tijekom noći, što može biti posljedica nedostatka magnezija. Banana nekoliko sati prije spavanja može pomoći”, objasnila je dr. Christine Bishara za Parade.

Koliko banana dnevno smijete pojesti?

Uz sve ove prednosti, možda ćete poželjeti jesti banane cijeli dan – no stručnjaci savjetuju umjerenost. Jedna do dvije banane dnevno je optimalna količina. “To omogućuje raznovrsnost u prehrani, koja je ključna za unos svih potrebnih nutrijenata”, naglašava Thibault.

Uvođenje jedne banane u dnevnu rutinu može biti jednostavan, ali moćan korak prema zdravijem načinu života. Iako nije čarobni lijek, banane pružaju niz prednosti koje pozitivno utječu na energiju, probavu, imunitet i san. Ponekad je baš u jednostavnim stvarima ključ bolje svakodnevice.

