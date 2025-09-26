Doktor tvrdi da je ovo najbolje povrće koje možete pojesti: 'Sagorijeva kilograme i štiti jetru'

Jedan liječnik tvrdi da postoji posebna skupina povrća koja može pomoći u smanjenju tjelesne masti, ubrzati metabolizam i zaštititi jetru od bolesti. Dr. Robert G. DeBease, koji na Instagramu dijeli savjete o zdravlju i prehrani, ističe da upravo krstašice – povrće poput brokule, kelja, cvjetače, bok choya i kupusa – imaju snažan učinak na zdravlje. “Ova vrsta povrća dokazano smanjuje nakupljanje masnoće u jetri i poboljšava sposobnost tijela da sagorijeva masti. Također potiče stvaranje enzima za detoksikaciju jetre, koji uklanjaju štetne hormone, toksine i teške metale”, objasnio je dr. DeBease.

Liječnik je dodao i zanimljivu usporedbu, naglašavajući kako izgled povrća često podsjeća na organe koje podupire. “Orah izgleda kao mozak i dobar je za mozak. Mrkva podsjeća na oko i pomaže očima. A kada krstašice počnu rasti, na laticama se formiraju mali križevi. Kao da je Bog na njih stavio svoj potpis, želeći naglasiti koliko su moćne za ljudsko zdravlje”.

Osim najpoznatijih vrsta, u obitelj krstašica ubrajaju se i raštika, prokulice, rikula, blitva, daikon, gorušica i repa. Ime su dobile po obliku križa koji tvore njihove četiri latice, a doslovno znače “nositelji križa”. Krstašice su bogate vitaminima i mineralima poput folata i vitamina K, a tamnije vrste posebno obiluju vitaminima A i C. Istraživanja sugeriraju da njihovi fitonutrijenti mogu smanjiti upalu i čak sniziti rizik od određenih vrsta raka.

Stručnjaci savjetuju da krstašice treba jesti kao dio raznolike i uravnotežene prehrane – uz voće, cjelovite žitarice, proteine i zdrave masti. Britanski vodič NHS Eatwell preporučuje: