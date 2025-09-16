Otkrijte sve čari jesenskog povrtnjaka: Idealno je vrijeme za sjetvu ovih 7 vrsta povrća
Tko kaže da s dolaskom jeseni završava sezona vrtlarenja? U Hrvatskoj je klima raznolika, no u većem dijelu zemlje rujan nudi idealne uvjete za sadnju različitih povrtnica: toplo tlo, dovoljno vlage i umjerenije temperature koje pogoduju klijanju i rastu biljaka. Upravo zato mnogi vrtlari koriste ovaj mjesec za produžetak sezone i uzgoj kultura koje će brati u kasnu jesen, pa čak i tijekom zime.
Špinat: Jedna je od najzahvalnijih kultura za jesensku sjetvu. Dobro podnosi niže temperature, a listove je moguće brati već nakon mjesec i pol dana. Sadi se u redove ili gusto, a redovito zalijevanje osigurava sočne i ukusne listove.
Matovilac: Ova salata najbolje uspijeva kad dani postanu kraći. Sjetva u rujnu osigurava svježe listove tijekom zime, a otporan je i na mraz. Najbolje raste na rahlim i humusnim tlima, a može se sijati sukcesivno kako bi berba trajala duže.
Rikula: Vrlo brzo niče i brzo raste, što je čini savršenim izborom za jesensku sjetvu. Može se uzgajati u više navrata tijekom rujna. Osim što daje bogatu salatu, svojim blago orašastim i pikantnim okusom obogaćuje i mnoge druge jesenske recepte.
Rotkvica: Još jedna brzorastuća kultura. Sjetva u rujnu donosi hrskave i sočne plodove za nekoliko tjedana. Najbolje uspijeva na osunčanim gredicama, a u vrtu zauzima vrlo malo prostora, pa je pogodna i za male površine.
Salata (zimske sorte): Rujan je idealan za sjetvu i presađivanje zimskih sorti salata. One će se razviti prije jačih hladnoća i prezimiti, pa osigurati ranu proljetnu berbu. Dobro podnose niske temperature, a u hladnijim područjima preporučuje se zaštita agrotekstilom.
Blitva: Može se sijati i kasnije tijekom jeseni, ali rujanska sjetva daje dovoljno vremena da razvije snažno lišće prije zime. Dobro podnosi hladnije uvjete. Osim što je otporna, blitva je i vrlo hranjiva kultura bogata vitaminima i mineralima, idealna za zdrave obroke.
Češnjak: Iako se češnjak tradicionalno sadi nešto kasnije, u mnogim krajevima rujanska sadnja omogućuje snažan razvoj korijena i zdravu biljku za iduću godinu. Najbolje ga je saditi na osunčane gredice u rahlu i propusnu zemlju, a pravilnim razmakom glavice će narasti krupnije.