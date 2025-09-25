Doktor svima preporučuje jedno voće: 'Ima najviše vitamina koje svakodnevno trebamo'

Stručnjak za prehranu otkrio je zdravstvene prednosti onoga što naziva “prirodnim rješenjem” protiv umora – zahvaljujući bogatstvu vitamina i minerala koje sadrži. Dr. Blake Livingood, popularan na TikToku, podijelio je svoja zapažanja o krastavcima – botanički voću, ali u kuhinji poznatom kao povrću. “Krastavci sadrže većinu vitamina, minerala i mikronutrijenata koji su vam potrebni svaki dan, sve u jednom jedinom povrću”, izjavio je u svom videu. Posebno je istaknuo vitamine B1, B2 i B3, koji ne samo da podižu energiju, već podržavaju i brojne druge procese u tijelu.

Osim toga, krastavci obiluju mineralima poput kalcija, magnezija i fosfora – nutrijenata kojih većini ljudi kronično nedostaje. Dr. Livingood naglašava da se, iako energetski napici sadrže vitamine B skupine i elektrolite, ne mogu usporediti sa svježinom i zdravstvenim prednostima krastavaca.

“Također dobivamo vlakna, koja pomažu kod mršavljenja i produžuju osjećaj sitosti”, dodao je. Zato preporučuje da posegnete za krastavcem kad osjetite pad energije umjesto da posežete za kofeinskim napicima: “Zanemarite kofeinska pića, jednostavno uzmite krastavac”.

Njegov video potaknuo je brojne reakcije. Jedan korisnik napisao je: “Krastavci i humus su mi omiljeni ručak! Nikad nisam znao zašto ih toliko volim, a sada shvaćam da mi nedostaje vitamina B”. Drugi se pitao koliko je krastavaca potrebno pojesti da bi se unijela preporučena dnevna doza nutrijenata, budući da jedna šalica sadrži relativno malo. Dr. Livingood odgovorio je: “Preporučujemo pola do jedan krastavac dnevno!”.

Na pitanje je li krastavac voće ili povrće, stručnjak je pojasnio: “Botanički je voće, ali kulinarski se tretira kao povrće.” Također je savjetovao da se kora zadrži jer sadrži dio hranjivih tvari, iako se po želji može oguliti. Na upit o kiseljenju objasnio je da i kiseli krastavci imaju prednosti: “Neće zadržati sve vitamine i minerale, ali nutritivno su i dalje vrlo vrijedni.”

Njegove tvrdnje podupire i Healthline, koji navodi da su krastavci bogati korisnim hranjivim tvarima, antioksidansima i biljnim spojevima. Imaju malo kalorija, sadrže mnogo vode i topljivih vlakana, pa potiču hidrataciju i pomažu kod mršavljenja.