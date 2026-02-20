Kako AI poboljšava iskustvo na pametnom telefonu HONOR Magic8 Pro

Od užurbanog jutra između sastanaka do večernje šetnje gradom, pametni telefon postao je naš neizbježni suputnik kroz život. S uređajem HONOR Magic8 Pro, umjetna inteligencija izlazi iz pozadine i postaje aktivni sudionik. Pomaže u snimanju stabilnijih fotografija, pronalazi pravi alat u željenom trenutku, upravlja svojim telefonom prirodnim glasovnim naredbama i besprijekorno premješta sadržaj između uređaja. HONOR Magic8 Pro pokazuje kako umjetna inteligencija, kada je promišljeno dizajnirana, može učiniti svakodnevne interakcije jednostavnijima, intuitivnijima i osobnijima.

Umjetna inteligencija u srcu HONOR Magic8 Pro

U srži HONOR Magic8 Pro leži mobilna platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, usklađena s HONOR-ovim vlastitim AI inovacijama. Ova kombinacija pokreće zahtjevne AI modele za snimanje, inteligenciju sučelja i međusobnu povezanost, a istovremeno održava performanse i učinkovitost baterije. U praksi to znači da telefon predviđa što bi korisnicima moglo biti sljedeće potrebno: pretvaranje nekoliko radnji u jedan klik ili jednu rečenicu ili možda poboljšanje fotografija u pozadini. Bez obzira radi li se o snimanju noćnih scena, dijele li se datoteke između ekosustava ili organizira fotogalerija, umjetna inteligencija radi tiho i bez napora.

Kvalitetnija fotografija noću

Mnogi trenuci za pamćenje događaju se kada se smrači i svjetlo nije idealno: koncerti, večernje šetnje, druženje u lokalu ili restoranu uz prigušenu rasvjetu… HONOR Magic8 Pro spaja vodeći hardver kamere s matricom velikog modela umjetne inteligencije, uključujući Ultra Night Telephoto i 5-osni OIS, kako bi pomogao u snimanju noćnih scena. Stabilizacija pokretana umjetnom inteligencijom analizira kretanje u stvarnom vremenu smanjujući zamućenje i podrhtavanje, posebno pri slabom osvjetljenju, tako da noćne fotografije i snimke iz ruke postaju pouzdanije. Uz AI noćni način rada automatski je poboljšana ekspozicija, istaknuti dijelovi i detalji gradske panorame, noćni portreti i zumirane snimke, sve bez manualnog namještanja. Korisnici su istaknuli koliko lako HONOR Magic8 Pro stvara oštre, detaljne slike u uvjetima koji obično predstavljaju izazov za kamere pametnih telefona.

Čarobna boja: Pretvorite trenutke u osobnu vizualnu priču

Svaki korisnik ima omiljeni filter fotografije i snimke, poput prigušenih tonova ulice dok pada kiša, tople boje zalaska sunca ili kontrast poput snimke omiljenog filma.

Uz Magic Color, HONOR Magic8 Pro pomaže omiljeni filter pretvoriti u dosljedan vizualni identitet. Telefon analizira paletu boja, kontrast i raspoloženje referentne slike, bilo da se radi o snimci s putovanja ili filmskoj snimci, a zatim primjenjuje taj izgled na nove fotografije. Korisnici jednostavno odaberu sliku sa željenom paletom boja, dopuste Magic Coloru da izdvoji ključne karakteristike nijansi i na kraju primijene taj stil izravno u kameri ili galeriji. Ne poznavajući napredne vještine uređivanja foto i video materijala, korisnici mogu izgraditi koherentan stil u svojoj galeriji fotografija, pretvarajući raštrkane slike u vizualnu priču koja se čini samo njihovom.

AI prijedlozi zaslona: Pravi alat, baš kada vam je potreban

Uz užurbanu svakodnevicu, pretraživanje po izborniku mobitela može poremetiti koncentraciju. U pomoć dolazi AI izgled, točnije prijedlog izgleda zaslona, promatrajući što se događa i nudeći pravovremene, relevantne alate korisniku. Prilikom uređivanja fotografija može se pojaviti AI Eraser, AI Upscale ili opcija Blur Private Info. Dok gledate videozapis na drugom jeziku, može predložiti AI titlove. Prilikom dijeljenja sadržaja može predložiti radnje vezane uz privatnost. Ovi se prijedlozi pojavljuju kada su potrebni i nestaju kada nisu, pomažući korisnicima da ostanu usredotočeni na zadatak, a ne na navigaciju, značajno olakšavajući svakodnevnu upotrebu.

AI Agent za postavke: Jednom rečenicom postavite svoj svijet

Postavljanje ili mijenjanje postavki telefona često uključuje više izbornika i prekida radnji. AI Settings Agent mnoge od ovih zadataka pretvara u prirodne, konverzacijske zahtjeve. Korisnici mogu jednostavno reći: „Uključi Bluetooth i spoji se na moje slušalice.“, „Pripremi moj telefon za noćno fotografiranje – omogući noćni način rada i optimiziraj bateriju.“ ili „Pomozi mi ukloniti ljude koji prolaze na ovoj fotografiji.“

AI razumije namjeru i automatski prilagođava postavke ili pokreće prave alate. To je posebno korisno prilikom pripreme za putovanje, prebacivanja između poslovnog i osobnog načina rada ili brzog prilagođavanja ponašanja kamere u pokretu, čineći da telefon služi više kao pametni asistent, nego kao statični uređaj.

AI Photo Editor: Kreativnost bez krivulje učenja

Moćno uređivanje više ne zahtijeva softver za stolna računala ili složena sučelja. AI Photo Editor u HONOR Magic8 Pro objedinjuje niz inteligentnih alata koji omogućuju brzo i pristupačno usavršavanje i kreativnost: AI Eraser za uklanjanje prolaznika na fotografiji, AI alat za uklanjanje odsjaja prozora ili zaslona, AI alat za izrezivanje postojećih i umetanja maštovitih pozadina proširenog kadra, AI alat za povećanje razlučivosti i detalja. Trenuci koji su nekada zahtijevali profesionalne alate sada se mogu dotjerati u sekundi, omogućujući korisnicima da se usredotoče na priču iza slike, a ne na složenost uređivanja, brže i sigurnije.

AI Interconnection: Otvoreniji, fluidniji ekosustav

Suvremeni život rijetko stane u jedan ekosustav. Fotografije koje vam šalju prijatelji,

datoteke s radnog prijenosnog računala ili bilješke s tableta, trebalo bi se s lakoćom premještati između uređaja. S AI Interconnection, HONOR Magic8 Pro podržava povezivanje među ekosustavima i prijenos podataka, uključujući Apple uređaje putem kabela ili putem Clouda. Korisnici mogu premještati fotografije, videozapise, kontakte i još mnogo toga, bilo da prvi put prelaze na HONOR ili jednostavno dijele visokokvalitetne medije s prijateljima i obitelji na različitim platformama. AI pomaže u prepoznavanju vrsta sadržaja, optimizaciji prijenosa i očuvanju kvalitete datoteka, pretvarajući ono što je nekada bila tehnička obaveza u jednostavan, prirodan korak u svakodnevnoj upotrebi.

AI dizajniran za stvarne, svakodnevne prednosti

U HONOR Magic8 Pro, AI nije jedna značajka, već princip dizajna utkan u cijelo iskustvo. Od Ultra noćne kamere i Magic Colora, koji pomažu korisnicima da snime oštrije i izražajnije fotografije, do AI prijedloga izgleda zaslona i AI agenta za postavke, AI je usmjeren na opipljive, svakodnevne koristi. U kombinaciji s AI alatima za uređivanje na uređaju i AI vezom za besprijekorno dijeljenje među ekosustavima, HONOR Magic8 Pro pokazuje kako pažljivo primijenjena umjetna inteligencija uklanja poteškoće, oslobađa kreativnost i čini svaku interakciju lakšom i prilagođenom modernom životu.

HONOR Magic8 Pro dostupan je u bojama Sunrise Gold i Black1 i u varijanti 12 GB + 512 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299,00 eura, kod ovlaštenih HONOR maloprodajnih partnera i operatera. Prodaju prati i ekskluzivna ponuda koja traje do kraja veljače ili do isteka zaliha. Svi koji se odluče za moćni Magic8 Pro u tom periodu, na poklon dobivaju tablet HONOR Pad X8a i značajan popust od 150 eura. Dodatnu sigurnost za model pruža uključeno HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja.

1 Dostupnost boja može varirati ovisno o regiji.

O tvrtki HONOR

HONOR je globalna vodeća tvrtka za AI ekosustav uređaja. Posvećena je revoluciji interakcije između ljudi i uređaja kako bi povezala AI ekosustav sa svim potrošačima u eri AI Agenta i šire. Tvrtka nastoji otvoriti granice industrije kroz otvorenu, besprijekornu suradnju kako bi zajedno s partnerima u industriji stvorila ekosustav temeljen na dijeljenju vrijednosti. S inovativnim portfeljem proizvoda koji uključuju AI pametne telefone, računala, tablete, prijenosne uređaje i mnoge druge, HONOR ima za cilj osnažiti svakog pojedinca, omogućujući svima da prihvate novi inteligentni svijet.

