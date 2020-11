Djevojka tvrdi: 'Toliko sam lijepa da mi muškarci poklanjaju putovanja i prose me na društvenim mrežama'

Luna Benna (21) zarađuje objavljivanjem raznih fotografija na Instagramu i OnlyFans stranici, ali kaže kako je to dovelo do krađe njezinog identiteta te su mnogi počeli koristiti njezine fotografije na drugim društvenim mrežama, ali i aplikacijama za upoznavanje, prenosi The Sun.

Ova djevojka iz Floride tvrdi kako se njezini profili na društvenim mrežama stalno brišu jer stranice stalno misle da to nije stvarno ona.

Potrošila je pola milijuna kuna na estetske korekcije, no reality zvijezda najponosnija je na ovaj dio tijela:

Popularnoj aplikaciji za spojeve, Tinderu, pridružila se 2017. godine te je shvatila da je odmah postala vrlo popularna.

- Muškarci mi nude putovanja, prose me, čak nude novac ako se dogovorim da se nađem s njima. Međutim, nikada nisam prihvatila ništa od toga. Iako sam pronašla nekoliko ljudi koji su mi se sviđali, zapravo sam se sa samo nekoliko njih vidjela uživo - ispričala je.

No njezine fotografije zainteresirale su širok raspon ljudi, jer su počele kružiti po lažnim profilima te je ona postala meta vrijeđanja i zlostavljanja.

- S vremena na vrijeme, ljudi bi mi na Tinderu govorili da sam previše lijepa. Ljudi su krali moje fotografije i zarađivali novac koristeći ih. Zaista je razočaravajuće kada ljudi kreiraju lažne profile nakon krađe mojih fotografija. To je žalosno za osobu od koje kradu, ali i za osobu koju prevare - rekla je.

Budući da je godinama aktivna na društvenim mrežama, prevaranti imaju mnoštvo fotografija koje mogu ukrasti. Čak je sama pronašla nekoliko profila s lažnim imenima, ali njezinim fotografijama. No otkrila je da je uvijek ona ta kojoj se izbriše profil ako se pokuša boriti protiv njih.

Unatoč tome što se njezini računi neprestano brišu, Luna je uspjela upoznati nekog preko aplikacije i sada je u sretnoj vezi.

- Upoznala sam svog novog dečka na Tinderu, neposredno prije nego što mi je zabranjen pristup. Počeli smo se viđati sve više i više i primijetili smo da imamo slične ciljeve i motive. Oboje smo se bavili fotografijom i modelingom i vidjeli smo priliku u industriji u kojoj smo oboje danas, a zajedno radimo na mojim sadržajima za Instagram i OnlyFans. Mi smo poprilično moćan par - kaže Luna.

Upoznajte Josipu Koletić, najmlađu hrvatsku pobjednicu u preponskom jahanju i jednu od nominiranih za Divu godine: