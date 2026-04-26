Bikovi će se služiti erotikom i seksom za potpuno zavođenje, a Rakovi imati sve jaču potrebu za intimnošću

OVAN

LJUBAV: Ovih dana smanjit ćete svoje izlaske i više se usredotočiti na zajednički boravak u svom domu. Neće vam više biti potrebne društvene atrakcije. Bit će dovoljno ostati kod kuće s voljenom osobom ili poći na neko mjesto gdje ćete biti sami.

KARIJERA: Neće biti mnogo vremena za raspravljanje i analiziranje. Trebat će reagirati u trenutku i donositi ispravne odluke. Vi ste po prirodi spretni, pa ćete se i ovaj put dobro snaći. Dat ćete sve od sebe da uspijete. Drugi će vas podržati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta. Uzmite vitamine.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BIK

LJUBAV: Bit ćete privlačni i poslužiti se erotikom i seksom za potpuno zavođenje. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje. Zato šutite i jednostavno volite.

KARIJERA: Postavili ste stvari na njihovo mjesto i sad ćete raditi mirnije. Vama sada tako i odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se samostalni poslovi, odnosno oni u kojim možete pokazati svoju individualnost. To ćete se i više angažirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite nekom djetetu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BLIZANCI

LJUBAV: Vaš privatni život više neće biti toliko atraktivan, ali neće biti ni prazan Ovi dani mogli bi se opisati kao pomalo monotono razdoblje kad se neće događati ništa posebno zanimljivo. Bit će poziva za zabave, ali s površnim odnosima.

KARIJERA: Većina glavnih poteza ovisit će o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje ruke. Sreća da je tako, jer imate potrebu razviti neke svoje ideje u praksi. Utoliko će doći do poboljšanja na vašem radnom mjestu. Slobodno se izrazite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite poneku brigu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama imat će sve jaču potrebu za intimnošću, pa će se najvjerojatnije povući u mir svog doma gdje će uživati udvoje. Oni koji još traže srodnu dušu mogli bi polako upadati u iskušenje tajne ljubavne veze.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i naći ćete mnogo ljudi koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, trebat će još razraditi neke detalje. Osmislite ih kvalitetno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je prekid jednog prijateljstva.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5

LAV

LJUBAV: Blago nesnalaženja bit će povezano s vašom potrebom za sigurnošću. Brzo ćete se probuditi. Imat ćete osjećaj da ste povezani s cijelim svijetom, a to će na vas djelovati poticajno. Osobni odnosi razvijat će se u pozitivnom pravcu.

KARIJERA: Dobit ćete očekivane odgovore. Sad možete nastaviti raditi mirnije, a i planiranje se može nastaviti sa svim potrebnim informacijama. U usporedbi s drugima oko vas, vi ćete djelovati sigurno i stabilno. Samo budite ono što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: U društvu svoje najdraže osobe vi ćete vjerojatno nalaziti utjehu i mir nakon burnih radnih sati. Oni koji su još sami teško da će nakon posla naći dodatnu energiju za ljubavna osvajanja. Radije će se opuštati u tišini ili u krugu dragih im prijatelja.

KARIJERA: Unatoč naporima, vi ćete osjetiti blagi pad interesa za posao. Pokušavat ćete obnoviti neke stare kontakte koji obećavaju. To će zapravo biti najbolji dio radnog tjedna. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno, a uz to morat ćete raditi žestoko.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite pet minuta samo za sebe.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama suprotnog spola. Pored toga, bit ćete vrlo atraktivni i poduzetni. U takvim okolnostima možete zavesti mnoge. Oni u vezama bit će zadovoljni.

KARIJERA: Napokon ćete dobiti potrebne informacije na osnovu kojih mogu procijeniti vaše zasluge. Neki će dobiti lijepe pohvale, a na vidiku bi moglo biti i promaknuće. Sada možete potegnuti još više i još bolje. Radite jer vi to sigurno volite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte u užitcima.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Vjerojatno ćete se dobro zabavljati. Mnogi će osjetiti privlačnost prema osobi koja je mlada ili koja će im unijeti veliku svježinu život. Oni u duljim vezama bit će vrlo kreativni i odlazit će zajedno na vrlo zanimljiva mjesta. Dosta će pričati.

KARIJERA: Sve što je povezano s kreativnošću, mladima, sportom i pozornicom ovih će se dana kod vas aktivirati. Tko radi u spomenutim profesijama, imat će sve više posla. Svi ostali postat će pravi zabavljači na radnom mjestu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Humorom nadilazite prepreke i brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Vaš šarm i sposobnost prilagodbe učinit će da vas mnogi požele u svom društvu. Neki će se pokazati koliko mogu biti zabavni. Izlazaka neće nedostajati. Oni u vezama mnogo će se kretati među ljudima, a voljena osoba će ih slijediti.

KARIJERA: Volite uspjeh više nego prosječnost, ali ovih dana ipak ćete se morati odraditi i neke dosadnije poslove. Oni su temelj za nešto više, pa ne filozofirajte oko toga. Budite vrijedni kako samo vi znate, a rezultati će već doći kasnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jednaka mjerila vrijede za sve.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Većinu ovog tjedna vladat će opuštenost između vas i voljene osobe. Ništa više neće biti isforsirano, a dani će vam spontano donositi prilike za ljubav. Vaše osobno neraspoloženje dolazit će iz drugih područja života, pa to zanemarite.

KARIJERA: Koliko ste dugo planirali neke poslovne poteze, toliko sad imate prilike pokazati svoje poslovno umijeće ili znanje. Vjerojatno će se povećati vaš utjecaj na druge, a na vama je da to prihvatite i kao novu odgovornost. Budite profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Trošit ćete na lijepe stvari.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete se dobro zabavljati i biti bez pritiska da se nešto mora postići. Otuda ćete zaista uživati s partnerom. Spontanost koja će se razviti među vama bit će dobrodošlo osvježenje. Samci će uspješno zavoditi druge.

KARIJERA: Vjerojatno će se mjeriti vaša postignuća u radu. Budite spremni na to. Neki će gledati da vam izvuku neku staru manu ili grešku koja je zaboravljena. Nemojte tome pridavati značaj, jer je mnogo više dobrog, nego lošeg.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i prezentirajte se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi većini ljudi s kojim dolazite u kontakt. U takvim okolnostima možete lakše osvojiti nečije srce. Ako ste još sami, dotjerajte se i izlazite van. Oni u vezama bit će potpuno svjesni da je njihova ljubav jaka. Uživat će.

KARIJERA: Vjerojatno ćete odlično prosperirati u financijskom smislu. Neki će doseći rješenja koja su dugo bila nemoguća. Bit ćete zadovoljni materijalnim postignućima, ali svijet pustolovina i dalje će vam biti izazov kojem ne možete odoljeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

TOP 3: Rak, Blizanac, Vodenjak