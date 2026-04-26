VIDEO Genijalan trik mlade mame zapalio internet: Više nikada nećete morati krojaču zbog preširokih traperica!

Marissa Richards, mlada majka koja na društvenim mrežama redovito dijeli savjete o modi, ljepoti i roditeljstvu, otkrila je genijalan "trik" u nedavnom videu koji je brzo stekao popularnost. Kako je objasnila, i sama je na ideju naišla na TikToku prije nego što ju je odlučila isprobati, a rezultati su bili nevjerojatni. Metoda je iznenađujuće jednostavna i koristi predmete koje većina ljudi već ima kod kuće: škare i vezicu za cipele. Jedini dodatni alat koji je bio potreban jest velika igla za provlačenje, koju je Marissa, kako kaže, povoljno nabavila.

Pokazujući gledateljima cijeli postupak, Marissa je demonstrirala kako napraviti diskretnu prilagodbu s unutarnje strane pojasa traperica. "Zarežete unutarnju stranu traperica, točno na unutarnjem šavu", objasnila je, pažljivo režući malu rupicu. Zatim je iskoristila vezicu za cipele i veliku iglu kako bi je provukla kroz unutrašnjost cijelog pojasa. Napomenula je da postupak može biti nešto kompliciraniji kod traperica s velikim etiketama na stražnjoj strani, no uz malo strpljenja vezica se provuče skroz naokolo i postaje skrivena vrpca za stezanje.

@marissamarierichards This has changed my life no joke! Since having a baby I completely lost my bum lololol so all of my jeans are falling off my body. This makes jeans just fit soo much better and this would make high waisted jeans snatch in your waist. Thank me later xxx

Kako bi pokazala transformaciju, Marissa je odjenula traperice niskog struka koje su joj prije labavo stajale na bokovima. "Prevelike su mi, ali unutra je vezica", rekla je prije nego što je povukla krajeve vezice i savršeno suzila struk. Ljepota ovog trika leži u njegovoj nevidljivosti jer izvana traperice izgledaju kao da su savršeno skrojene, bez ikakvih vidljivih preinaka. "I sada ih mogu nositi", zadovoljno je zaključila.

Ovaj trik dio je rastućeg trenda praktičnih i povoljnih modnih rješenja, osobito u vrijeme kada kupci nastoje maksimalno iskoristiti odjeću koju već posjeduju umjesto da stalno kupuju novu. To je ujedno i pametno rješenje za jednu od najčešćih ženskih frustracija s traperom - pronalaženje para koji bez kompromisa odgovara i bokovima i struku. Popularnost "uradi sam" popravaka poklapa se s jačanjem svijesti o održivoj modi, gdje potrošači sve više traže načine kako produžiti vijek trajanja odjeće, smanjiti otpad i oduprijeti se kulturi brze mode. U vrijeme kada troškovi života rastu, ne iznenađuje što jednostavni trikovi poput ovog nailaze na odobravanje tolikog broja ljudi.

Popularnost ovakvih trikova izravna je posljedica dugogodišnjeg problema u modnoj industriji: nedosljednosti veličina. Fenomen poznat kao "vanity sizing" ili "veličine za taštinu", gdje proizvođači odjeću označavaju manjim brojevima kako bi se kupci osjećali bolje, doveo je do potpunog kaosa u trgovinama. Istraživanja su pokazala da se stvarna mjera struka kod traperica označenih istim brojem može razlikovati i do nekoliko centimetara od brenda do brenda, pa čak i unutar različitih modela istog brenda. Problem je i povijesni, jer je, primjerice, u SAD-u standardizacija veličina napuštena još 1983. godine, što je svakom proizvođaču ostavilo slobodu da kreira vlastite tablice mjera.

Dok su neki gledatelji pohvalili ideju kao "genijalnu" i kao nešto "što mijenja pravila igre", drugi su primijetili da bi mogla biti posebno korisna za one koji su između dvije veličine ili se suočavaju s nedosljednim veličinama različitih marki. "Super korisno!", napisala je jedna korisnica, dok je druga ponudila alternativu: "Možete koristiti zihericu zakačenu za vezicu da je provučete ako nemate veliku iglu". Treća je predložila korištenje elastične vrpce umjesto vezice, čiji bi se krajevi mogli zašiti.