Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
radite li ovu grešku?

Stručnjakinja za seks otkrila: Oko ove jedne stvari većina ljudi griješi u spavaćoj sobi!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
25.04.2026.
u 19:45

Možda o tome ni ne razmišljate, ali ovo zaista može 'ubiti' raspoloženje i seksualnu želju.

Stručnjakinja za seks otkrila je jednu od najvećih prepreka koju parovi imaju u zdravom uživanju u spavaćoj sobi. Naime, psihoseksologinja dr. Karen Gurney kaže da je seks kompliciraniji nego ikad, pri čemu se svaka generacija manje seksa nego prethodna. "Ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu manje se seksaju ovo desetljeće nego mi desetljeće prije i desetljeće prije toga", rekla je za podcast Diary of a CEO.

Dr. Gurney kaže da je dopuštanje kućnim ljubimcima u spavaću sobu jedna od većih pogrešaka koje ljudi rade kada je riječ o seksu, a radoznala mačka ili zaštitnički pas djeluju kao veliki ubojice raspoloženja za mnoge parove, piše Daily Star. Ljudi imaju pse kućne ljubimce oko 30.000 godina, a mačke oko 10.000 godina. Ali dr. Gurney kaže da je tek u posljednjih godinu dana primijetila nagli porast u broju ljudi koji se žale na kućne ljubimce u spavaćoj sobi. "Tek nedavno su počeli ljudima toliko kvariti raspoloženje za seks. Ili se pokušavaju uključiti ili gledaju ili su samo prisutni u sobi pa to odbija drugu osobu. Ovo mi je bilo jedno od najvećih iznenađenja", rekla je. 

Dr. Gurney vjeruje da bi to moglo biti povezano s dramatičnim porastom posjedovanja kućnih ljubimaca koji smo vidjeli tijekom karantene zbog koronavirusa. Psihologinja Kate Perry objasnila je da mnogi psi instinktivno čuvaju svoje vlasnike. "Dakle, kada druga osoba dođe u njihov prostor i sva ta aktivnost se događa na onome za što misle da je njihov krevet... oni ne znaju što se događa i to mogu smatrati napadom na njihovog vlasnika", objasnila je.

Ne čudi da kućni ljubimci mogu biti ozbiljna smetnja u spavaćoj sobi, smatra dr. Gurney. "Kućni ljubimac u sobi prilično ometa pažnju i ako ga stavite van, lajat će i grebati po vratima, tako da nije da ih možete lako držati podalje. Ovo je ogroman izazov. Stoga ih probajte, ako ste u mogućnosti, zatvoriti u neku drugu prostoriju dok niste gotovi", dodala je. 
Ključne riječi
kućni ljubimci libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!