Muke po WC-u na odmoru: Zašto milijuni ljudi pate od zatvora čim negdje otputuju i kako to riješiti?

Iako se o tome rijetko govori, mnogi ljudi, pogotovo žene, imaju probavnih smetnji čim napuste svoj dom. Istraživanja sugeriraju da do 40 posto putnika doživi zatvor na dužim putovanjima, a pražnjenje crijeva može kasniti od 24 do 47 sati nakon putovanja. Kako piše Daily Mail, mnoge ankete pokazuju da se žene često nađu u situaciji da uopće ne mogu obaviti nuždu na odmoru, čak i ako kod kuće imaju savršeno redovitu probavu. Stres povezan s putovanjem, od pakiranja do snalaženja na novoj lokaciji, uz promjenu okoline i prehrane stvara savršenu oluju za probavne smetnje.

Stručnjaci ističu kako putovanja značajno utječu na sastav i ravnotežu mikroorganizama u našim crijevima, poznatijih kao crijevni mikrobiom. Čak i kratka putovanja mogu dovesti do primjetnih promjena koje smanjuju otpornost crijeva i povećavaju rizik od budućih infekcija. No, zašto se tijelo pobuni onog trenutka kad uđete u avion? Nutricionistica Laura Jennings objašnjava ključne razloge.

Vaš probavni sustav funkcionira prema cirkadijalnom ritmu, očekujući da jedete, spavate i idete na WC otprilike u isto vrijeme svakog dana. Rane prijave u hotel, kasne večere, jet lag - sve to potpuno remeti uhodani raspored. "Vaša su crijeva iznimno osjetljiva na vrijeme obroka. Nepravilni obroci mogu u potpunosti desinkronizirati vaš probavni sustav. Najjednostavnije rješenje je usidriti jutra - doručkujte unutar sat vremena od buđenja kako biste 'uključili' probavu za taj dan", kaže Jennings. Gastrokolički refleks, prirodni nagon tijela za pražnjenjem, najjači je upravo ujutro. Ako preskočite doručak tijekom putovanja, propuštate najbolju priliku.

Let vam doslovno isuši stolicu

Zrak u avionskoj kabini poznat je po tome što uzrokuje dehidraciju. Dodajte tome čašu vina na aerodromu i činjenicu da zaboravljamo piti običnu vodu, i vaše tijelo počinje crpiti vlagu iz stolice. Rezultat je tvrđa, suša stolica koje se teže riješiti. "Hidratacija se ne odnosi samo na količinu vode koju popijete, već i na njezinu apsorpciju. Letenje i alkohol troše elektrolite, što smanjuje učinkovitost kojom se vaše tijelo rehidrira", objašnjava Jennings. Uz to, prehrana na odmoru često je katastrofa za vlakna. Manje zelenog povrća, više "bež" ugljikohidrata i češći obroci u restoranima ukusan su, ali savršen recept za zatvor. Nije važna samo količina vlakana, već i njihova raznolikost. Kad prehrana postane jednolična ili se temelji na prerađenoj hrani, crijevni mikrobi gube raznolikost o kojoj ovise.

Psihološka blokada i praktični savjeti

Jedan od ključnih faktora je i psihološki. Korištenje zajedničkih kupaonica, nepoznati toaleti ili romantični bijeg na kojem biste radije trpjeli u tišini - većina nas podsvjesno odgađa odlazak na WC na odmoru, a već to samo po sebi može izazvati zatvor. "S vremenom, ignoriranje nagona može istrenirati vaše tijelo da postane manje osjetljivo na te signale", upozorava Jennings. Njezin savjet je da stvorite dosljedan jutarnji termin za odlazak na WC, čak i ako u početku ne osjećate nagon. Umjesto da posežete za agresivnim laksativima iz ljekarne, koji dugoročno mogu naštetiti zdravlju crijeva, bolje je podržati sustav na nježniji način. Jennings preporučuje pakiranje vrećica s elektrolitima za dane putovanja i za boravak u vrućim klimama te konzumaciju lokalnog jogurta po dolasku na destinaciju. "Jogurt unosi žive bakterije koje mogu pomoći vašim crijevima da se lakše prilagode novom okruženju", kaže ona.

Održavanje redovite probave na putovanju zahtijeva svjesnost o hidrataciji, prehrani i tjelesnom ritmu. Umjesto da dopustite da vam neugodan zatvor pokvari odmor, primijenite ove jednostavne savjete i dajte si dopuštenje da bez grižnje savjesti odvojite vrijeme za sebe i odlazak na toalet. Ispostavilo se da tajna dobrog odmora može doista ležati i u vašim crijevima.