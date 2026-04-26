RECEPT DANA Čokoladni kolač bez šećera i brašna: Slatki užitak bez grižnje savjesti

Ana Hajduk
26.04.2026.
u 09:00

Ovaj jednostavan desert dokaz je da za uživanje u čokoladi ne trebate ni brašno ni dodatni šećer – samo nekoliko pametno odabranih sastojaka.

Ako tražite desert koji je istovremeno ukusan i nešto “lakši” za svakodnevno uživanje, ovaj čokoladni kolač bez dodatnog šećera i brašna pravo je rješenje. Prirodna slatkoća banana savršeno se slaže s bogatim okusom kakaa, a jednostavna priprema čini ga idealnim izborom i za početnike u kuhinji. Recept je podijelila food blogerica @kokosica.hr. Uživajte! 

Sastojci:

  • 4 velike zrele banane
  • 4 jaja
  • 8 žlica kakaa
  • ½ vrećice praška za pecivo
  • Šaka sjeckanih orašastih plodova po izboru
  • Prstohvat soli

Čokoladni preljev:

  • 50 g čokolade
  • 25 g kokosovog ulja
  • Sjeckani bademi (ili drugi orašasti plodovi)

Priprema: Banane zgnječite vilicom – slobodno ih ostavite i malo krupnije za bogatiju teksturu. U drugoj zdjeli izmiksajte jaja zajedno sa suhim sastojcima: kakaom, praškom za pecivo i soli. Zatim u smjesu dodajte banane i orašaste plodove te sve lagano sjedinite. Dobivenu smjesu izlijte u kalup dimenzija otprilike 25 × 20 cm, prethodno obložen papirom za pečenje. Pecite u zagrijanoj pećnici na 180–200 °C oko 15–20 minuta, ovisno o jačini pećnice. Nakon pečenja ostavite kolač da se kratko ohladi. Čokoladu i kokosovo ulje otopite na laganoj vatri ili u mikrovalnoj pećnici, pa prelijte preko kolača. Pospite sjeckanim bademima ili orašastim plodovima po želji.
