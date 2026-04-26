Gen Z roditelji: Savjete za odgoj djece traže od AI-a, ali ovo nikad ne bi napravili

Istraživanje provedeno na 2000 roditelja maloljetne djece pokazalo je da se odgojne metode značajno mijenjaju kroz generacije. Rezultati su ukazali na velike razlike među generacijama. Evo što pripadnici generacije Z zamjeraju svojim roditeljima i što tvrde da nikada ne bi učinili. U generaciju Z ubrajaju se osobe rođene između 1996. i 2012. godine, što znači da su, vjerovali ili ne, mnogi stariji pripadnici ove generacije već roditelji. Mladi roditelji iz ove generacije istaknuli su ponašanja koja su doživjeli u djetinjstvu, a danas ih smatraju neprihvatljivima, prenosi The Sun.

Gotovo polovica ispitanika smatra da je neprihvatljivo pušiti u blizini djeteta te tvrde da to nikada ne bi učinili. Njih 20 posto izjavilo je da nikada ne bi ostavili dijete samo u automobilu ili kolicima ispred trgovine, iako su to njihovi roditelji često činili. Današnji roditelji neprihvatljivima smatraju i sljedeća ponašanja: ublažavanje boli mazanjem alkohola po desnima (39 posto), davanje slatkiša dojenčadi (29 posto), ostavljanje mlađe djece na brigu starijoj braći i sestrama (32 posto), a 13 posto njih nikada ne bi ostavilo bebu da spava tamo gdje je zaspala, primjerice u automobilu ili na kauču.

Menadžerica tvrtke Colief, za koju je istraživanje i provedeno, Ana Halla, osvrnula se na rezultate i naglasila da su razlike između generacija velike. „Unatoč tome što su sigurni u vlastiti pristup i ponekad se osjećaju kritizirano, mlađi roditelji ipak slušaju svoje roditelje i preuzimaju neke navike kako bi si olakšali svakodnevni život s djecom. Jasno je da većina roditelja pokušava napraviti promjene u načinu odgoja novih generacija te koristi nove proizvode i tehnologije kako bi se odmaknula od zastarjelih roditeljskih metoda”, zaključila je.

U istraživanju provedenom putem stranice OnePoll.com pokazalo se i da generacija Z najčešće prima neželjene savjete o roditeljstvu. Gotovo polovica ispitanika koji pripadaju toj generaciji potvrdila je tu tvrdnju, u usporedbi s 38 posto starijih milenijalaca u dobi od 30 do 45 godina. Generacija Z smatra da je od svih dobivenih savjeta tek 35 posto bilo korisno. Uz to, roditelji iz generacije Z (40 posto) i milenijalci (28 posto) češće su se osjećali kritizirano od ostalih generacija. Iako su skloni prihvaćanju savjeta okoline, čak 62 posto mladih roditelja koristilo je umjetnu inteligenciju za savjete o brizi i odgoju djece. Stručnjaci ističu da se za takve teme najbolje obratit kvalificiranim stručnjacima jer digitalni alati često nude općenite odgovore koji nisu uvijek prilagođeni konkretnim situacijama.