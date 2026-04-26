Zanimljivi rezultati istraživanja

Gen Z roditelji: Savjete za odgoj djece traže od AI-a, ali ovo nikad ne bi napravili

Stephany Domitrović
26.04.2026.
u 16:10

Način odgoja mijenja se kroz vrijeme, a svaka generacija roditelja ima specifične probleme. Evo što s čim se najviše muče Gen Z roditelji.

Istraživanje provedeno na 2000 roditelja maloljetne djece pokazalo je da se odgojne metode značajno mijenjaju kroz generacije. Rezultati su ukazali na velike razlike među generacijama. Evo što pripadnici generacije Z zamjeraju svojim roditeljima i što tvrde da nikada ne bi učinili. U generaciju Z ubrajaju se osobe rođene između 1996. i 2012. godine, što znači da su, vjerovali ili ne, mnogi stariji pripadnici ove generacije već roditelji. Mladi roditelji iz ove generacije istaknuli su ponašanja koja su doživjeli u djetinjstvu, a danas ih smatraju neprihvatljivima, prenosi The Sun.

Gotovo polovica ispitanika smatra da je neprihvatljivo pušiti u blizini djeteta te tvrde da to nikada ne bi učinili. Njih 20 posto izjavilo je da nikada ne bi ostavili dijete samo u automobilu ili kolicima ispred trgovine, iako su to njihovi roditelji često činili. Današnji roditelji neprihvatljivima smatraju i sljedeća ponašanja: ublažavanje boli mazanjem alkohola po desnima (39 posto), davanje slatkiša dojenčadi (29 posto), ostavljanje mlađe djece na brigu starijoj braći i sestrama (32 posto), a 13 posto njih nikada ne bi ostavilo bebu da spava tamo gdje je zaspala, primjerice u automobilu ili na kauču.

Menadžerica tvrtke Colief, za koju je istraživanje i provedeno, Ana Halla, osvrnula se na rezultate i naglasila da su razlike između generacija velike. „Unatoč tome što su sigurni u vlastiti pristup i ponekad se osjećaju kritizirano, mlađi roditelji ipak slušaju svoje roditelje i preuzimaju neke navike kako bi si olakšali svakodnevni život s djecom. Jasno je da većina roditelja pokušava napraviti promjene u načinu odgoja novih generacija te koristi nove proizvode i tehnologije kako bi se odmaknula od zastarjelih roditeljskih metoda”, zaključila je.

U istraživanju provedenom putem stranice OnePoll.com pokazalo se i da generacija Z najčešće prima neželjene savjete o roditeljstvu. Gotovo polovica ispitanika koji pripadaju toj generaciji potvrdila je tu tvrdnju, u usporedbi s 38 posto starijih milenijalaca u dobi od 30 do 45 godina. Generacija Z smatra da je od svih dobivenih savjeta tek 35 posto bilo korisno. Uz to, roditelji iz generacije Z (40 posto) i milenijalci (28 posto) češće su se osjećali kritizirano od ostalih generacija. Iako su skloni prihvaćanju savjeta okoline, čak 62 posto mladih roditelja koristilo je umjetnu inteligenciju za savjete o brizi i odgoju djece. Stručnjaci ističu da se za takve teme najbolje obratit kvalificiranim stručnjacima jer digitalni alati često nude općenite odgovore koji nisu uvijek prilagođeni konkretnim situacijama. 
odgoj savjeti generacija Z roditelji Umjetna inteligancija

