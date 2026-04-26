Ne krećite na put dok ovo ne provjerite! Bliži se Prvi maj, a zbog jedne greške vaš se odmor može pretvoriti u noćnu moru

Približavaju se prvomajski praznici, a s njima i nekoliko dana odmora, što je idealno za putovanja. Ako idete automobilom, u planiranju je, pored odabira destinacije, najvažnije da na put krenete sigurno i bez neugodnih iznenađenja. To podrazumijeva da automobil bude u dobrom stanju, stoga je prije polaska obavezno provjeriti opremu, dokumente i, po mogućnosti, obaviti stručni pregled u servisu. Ovaj mali praktični vodič pomoći će vam da provjerite sve što je važno na vašem vozilu, a za što vam u većini slučajeva nije potreban odlazak kod mehaničara. Ipak, ako uočite veće probleme, ne odgađajte posjet servisu.

Osnova svake sigurne vožnje su ispravne gume, jer su one jedini kontakt vašeg automobila s cestom. Njihovo stanje je presudno, pogotovo u toplijim mjesecima kada se asfalt ugrije. Prije svega, važno je provjeriti tlak u gumama i prilagoditi ga opterećenju vozila, a potom i dubinu profila, koja zakonski mora iznositi najmanje 1,6 milimetara, iako je preporučljivo i više. Također, obratite pažnju na bilo kakve pukotine, ispupčenja ili znakove neravnomjernog trošenja, jer ako primijetite bilo što sumnjivo, vrijeme je za posjet vulkanizeru.

Jednako je važno provjeriti i sve tekućine i ulja, koji predstavljaju "krvotok" motora. Nije dovoljno provjeriti samo razinu motornog ulja, već i njegovu boju - ako je tamno i gusto, vrijeme je za zamjenu. Obavezno kontrolirajte i rashladnu tekućinu, odnosno antifriz, koja sprječava pregrijavanje motora, što je čest uzrok kvarova u ljetnim kolonama. Ne zaboravite ni tekućinu za pranje stakla, koja se zbog prašine i insekata po toplijem vremenu troši znatno brže.

Iako mnogi probleme s akumulatorom povezuju sa zimom, statistike pokazuju kako su upravo oni najčešći uzrok intervencija na cesti tijekom ljeta jer visoke temperature mogu značajno oslabiti njegovu snagu. Provjerite ima li korozije na klemama, a ako automobil teže pali, to je jasan znak da je baterija slaba. Ako je akumulator stariji od tri godine, preporučuje se provjeriti ga u servisu. Kada je riječ o sigurnosti, s kočnicama nema kompromisa. Škripanje, vibracije pri kočenju ili premekana papučica kočnice jasni su znakovi problema koje ne smijete ignorirati.

Ispravan klima-uređaj nije luksuz, već važan faktor za održavanje koncentracije tijekom vožnje, pogotovo na dužim relacijama. Ako primijetite da slabije hladi ili osjetite neugodan miris, potrebno je servisiranje sustava. Također, peludni filter trebalo bi mijenjati barem jednom godišnje. Dobra vidljivost je ključna, stoga ne zaboravite temeljito očistiti sva stakla, kako izvana, tako i iznutra. Ako metlice brisača ostavljaju tragove ili preskaču, obavezno ih zamijenite novima. Jednako je važno provjeriti i ispravnost svih svjetala, uključujući kratka, duga, stop svjetla i pokazivače smjera. Dobro je ponijeti i komplet rezervnih žarulja.

Prije polaska provjerite imate li svu zakonski propisanu opremu: sigurnosni trokut, reflektirajući prsluk i kutiju prve pomoći. Provjerite valjanost prometne dozvole i police osiguranja. Ako putujete u inozemstvo, informirajte se o dodatnoj dokumentaciji ili opremi koja je potrebna u državama kroz koje prolazite. Čak i ako ste sve sami provjerili, stručnjaci savjetuju da se veći servisi na vozilu ne obavljaju neposredno prije puta, već dvadesetak dana ranije. Kratak pregled u servisu prije samog polaska može vam uštedjeti mnogo novca i živciranja kasnije.