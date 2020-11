Ove su namirnice najbolji borci protiv starenja: Jedete li ih uopće?

Ma koliko se trudili što dulje zadržati mladoliki izgled, ne postoji način na koji bismo potpuno izbjegli učinke vremena na naše tijelo. Zdrav život - bez alkohola i dima cigarete, uz adekvatnu fizičku aktivnost, dovoljno sna i izbjegavanja sunca i stresa - može nam pomoći da dulje ostanemo zdravi i vitalni, no to je samo dio 'recepta' za mladolikost. Ono što najviše utječe na način na koji organizam stari je naravno - prehrana.



Prava hrana za naše tijelo čini mnogo više od samog održavanja željene linije i pružanja osjećaja sitosti, a ako ste među mnogima koji tragaju za nekim provjerenim i djelotvornim izvorom mladosti, obratite veću pozornost na ono što u sebe unosite. Evo koje bi se namirnice u borbi s godinama trebale češće pojavljivati na meniju:



1. Batat

Studija iz časopisa Journal Evolution and Human Behaviour kaže da prehrana bogata voćem i povrćem koži vraća zdravi mladenački sjaj. Istraživači su otkrili i da ljudi koji svakodnevno jedu crveno i narančasto voće i povrće imaju ljepši ten od onih koji ga nisu konzumirali tako često.

Pretpostavlja se da su razlog tome karotenoidi, spojevi koji pomažu u borbi sa raznim bolestima, a koji crvenom i narančastom voću i povrću daju boju. No nema baš mnogo namirnica bogatih karotenom - koji se u tijelu pretvara u A vitamin - no optimalnu količinu možete dobiti iz slatkog batata koji s korom sadrži čak 156 posto preporučenog dnevnog unosa.



2. Maslac od badema

Bademi su namirnice koje imaju širok spektar hranjivih sastojaka - uključujući proteine i zdrave masti - što ih čini idealnima za očuvanje zdravlja i snage kose, a u tome pomaže i E vitamin s kojim ovi orašasti plodovi obiluju.

Jedno je osmomjesečno ispitivanje tako pokazalo da muškarcima koji dobivaju dovoljno E vitamina kosa raste brže i zdravija je, a pola preporučenog dnevnog unosa možete dobiti iz samo jedne porcije (dvije žlice) bademovog maslaca.



3. Hidrolizirani kolagen

Iako postoje namirnice koje podržavaju prirodno stvaranje kolagena u tijelu, studije pokazuju da uzimanje dodataka kolagena posebno dobro djeluje na izgled kože.

Studija objavljena u Skin Pharmacology and Physiology otkrila je tako da su oni koji su jednom dnevno uzimali hidrolizirani kolagen imali značajno elastičniju i 'gušću' kožu. Ovakav kolagen dolazi kao prah pa ga je najbolje dodavati npr. u smoothieje.



4. Šitake gljive

Jedan od uzroka rane pojave sijedih dlaka manjak je bakra u organizmu. Studija iz časopisu Biological Trace Elemental Research otkriva da su ljudi koje su rano posijedili imali znatno nižu razinu bakra od kontrolne skupine ispitanika.

Bakar je naime tijelu potreban za proizvodnju pigmenta kože i kose, a šitake gljive su jedan od najboljih izvora tog elementa. Samo pola šalice gljiva osigurava čak 72 posto preporučenog dnevnog unosa bakra - i to sa samo 40 kalorija iz gljiva.



5. Sir Cheddar

Istraživanje objavljeno u časopisu General Dentistry pokazalo je da je jedenje ovog sira pH vrijednost u ustima dovelo do idealne razine kod ispitanika koji čak 48 sati nisu oprali zube. Osim toga, spojevi iz sira koji se hvataju na caklinu zuba pomažu i u obrani od kiseline, prenosi Eat This.

6. Voda s limunom

Slana hrana, alkohol, vježbanje, vrućina i jednostavno ne pijenje dovoljno tekućine može stvoriti upale u organizmu što rezultira s nadutosti i tamnim tenom i podočnjacima. Idealno piće za ostati hidriran hladna je voda s komadom limuna.

7. Nemasna govedina

Prehrana bogata proteinima, željezom i cinkom navodno je jedini pravi put prema dugim, jakim i zdravim noktima. A sve se te tri hranjive tvari mogu dobiti iz manjeg komada nemasnog crvenog mesa, pokazuje nedavno istraživanje iz časopisa The European Academy of Dermatology and Venereology.

8. Rajčica

Jedno je novo istraživanje otkrilo da su šanse za melanom kože manje kod ljudi koji se hrane s tzv. 'mediteranskom prehranom'. Hrana bogata antioksidansima puna je voća i povrća jarkih boja, a ono može pomoći u borbi protiv oksidacijskog učinka UV zraka. Konzumacija same rajčice osigurava tako čak 33 posto veće šanse za obranu tijela od melanoma.

