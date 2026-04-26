Jagode ostaju svježe i do 10 dana uz ovaj jednostavan trik

Jagode su proljetno voće koje se mnogima nalazi na listi omiljenih, a sezona jagoda već lagano počinje te traje sve do kraja lipnja. Dobre jagode teško je nadmašiti, ali njihov najveći nedostatak definitivno je kratak rok u kojemu ih se može pojesti. S obzirom na to da se najčešće čuvaju u plastičnim mjericama u kojima se prodaju u trgovinama ili na tržnici, već nakon dan ili dva dana razviju plijesan i postanu gnjecave. Kako biste produžili rok trajanja ovog ukusnog voća te u mjerici jagoda uživali više od tjedan dana, potrebno ih je pravilno skladištiti, naglašava Sophia Harris za Express.

Ova novinarka i obožavateljica jagoda tvrdi da je kroz godine probala razne metode čuvanja, a jedna joj se pokazala posebno učinkovitom. Harris jagode jede svakodnevno, a ovom metodom skladištenja toliko se oduševila da ju je odlučila podijeliti s čitateljima. Keramičke košarice za bobičasto voće omogućuju slobodan protok zraka i sprječavaju nakupljanje vlage, za razliku od zatvorenih posuda koje ubrzavaju proces truljenja jer je u njima voće zbijeno. Ove keramičke posudice pune su rupa koje omogućavaju protok zraka pa su optimalan izbor za čuvanje jagoda.

Na ovaj način smanjuje se mogućnost nastanka plijesni, a jagode ostaju svježe i više od 10 dana. Preporučuje da vrh zdjele prekrijete čistom kuhinjskom krpom za maksimalnu svježinu. Prije skladištenja nikako nemojte oprati jagode, tj. operite ih tek neposredno prije konzumacije. Ovu metodu možete koristiti i za čuvanje svježine bobičastog voća, poput borovnica i malina.