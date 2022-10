'Djevojka me prevarila s neznancem, iako uvijek odbija seks sa mnom'

– Kako moja djevojka može samo varati me s potpunim neznancem kad nikada ne želi seks sa mnom? Ne razumijem kako je to mogla učiniti s nekim tko ne znači ništa, kad mi uvijek govori da me voli, ali ima nizak seksualni nagon – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su sedam godina, u dobrim su odnosima i nikad se ne svađaju. No, seks, odnosno nedostatak istog, uvijek je bio problem. On ima visok seksualni nagon, ali seksaju se jednom mjesečno ili čak rjeđe. Pokušao je biti strpljiv i pristati na kompromis, nikad je nije pritiskao, iako se osjećao frustrirano i zapostavljeno.

– Prošlog vikenda otišla je s prijateljicama. Kad je došla kući, rekla mi je da se jako napila i poseksala s tipom kojeg je upoznala na zabavi. Rekla je da želi biti iskrena sa mnom i ne skrivati ​​tajne. Očigledno se nije mogla nositi s osjećajem krivnje. Ispričala se i rekla da to ništa ne znači i da se neće ponoviti. Pristao sam joj oprostiti jer je volim. Međutim, jednostavno ne mogu prestati razmišljati o tome. Nije samo izdaja, već činjenica da je htjela seks s nekim drugim kad me tako često odbija – nastavio je.

– Vaša djevojka možda vjeruje da je dobra osoba, ali njezini postupci pokazuju da nije spremna za vezu, stalno stavljajući svoje potrebe ispred vaših. Prevarila vas je, a zatim se oslobodila krivnje kako bi spasila vlastitu savjest. Znam da je volite, ali ovo nije ravnopravna veza. Morate razgovarati s njom i vidjeti možete li poboljšati vaš odnos. Mora biti iskrena o tome zašto je varala i zašto ne želi seks s vama. Možda se osjeća pod pritiskom ili nije zadovoljna zbog nečega – odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

