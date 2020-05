Djevojčica rođena s dvama ustima, jedna je od 35 takvih slučajeva od 1900. godine

Šestomjesečna beba morala je ići na operaciju kako bi joj se uklonila druga usta, koja su se u potpunosti formirala na njezinom licu, uključujući usne, jezik i zube, prenosi Daily Mail.

Prvi puta kada su liječnici primijetili neobičnu masu na njezinom licu bilo je u 28. tjednu trudnoće, ali tada su mislili da je to samo cista ili tumor. No kada je djevojčica rođena, otkrili su da su to zapravo druga usta koja su se formirala na njezinoj čeljusti. Ona je jedna od 35 zabilježenih slučajeva diprosopusa, odnosno duplikacije kraniofacijalnih struktura, sve od 1900. godine.

Foto: Privatna arhiva/ BMJ Journals

Liječnici su za znanstveni časopis BMJ Case Reports otkrili kako njezina druga usta nemaju veze s 'glavnim' ustima te da može normalno jesti, disati i piti. Dodali su kako se i povremeno u ustima stvara prozirna tekućina, odnosno slina.

Djevojčica je operirana kako bi se taj dodatni organ uklonio. Uklonili su nešto mišića, kostiju, membranu i okolno tkivo, dodatnu žlijezdu slinovnicu i šest zuba. “Nakon operacije, oticala joj je desna strana lica zbog nakupine tekućine, ali to se riješilo u nekoliko mjeseci pa djevojčica nije trebala imati nikakve dodatne operacije. Šest mjeseci nakon operacije, rezovi su potpuno zarasli i pacijentica se mogla hraniti bez poteškoća”, napisali su liječnic za medicinski časopis. No primijetili su da ne može pomicati donju desnu stranu usnice, što znači da joj mišići u tom dijelu tijela više ne rade.

Foto: Privatna arhiva/ BMJ Journals

Duplikacija kraniofacijalnih struktura iznimno je rijetka, a stručnjaci objašnjavaju da se događa zbog problema u trudnoći kada proteini ne mogu pravilno signalizirati facijalnu strukturu, što vodi do povećanja struktura lica ili njihovog duplanja.

Pogledajte kako održavati težinu nakon 50. godine: