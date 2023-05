Dizajnerica ženi prepravila bakinu vjenčanicu iz 1949.: 'Iskreno, bila je bolja prije!'

Iako je za neke mladenke kupnja vjenčanice prilika da pronađu nešto što je kao krojeno za njih, druge će rado odjenuti vjenčanicu neke drage im osobe, kao simbol nečeg posuđenog, kako za taj dan nalaže tradicija. Ponekad, naravno, te haljine treba malo prepraviti, ili da bolje pristaju ili da izgledaju malo modernije. Tako je i dizajnerica Mariah Sliwinski dobila zadatak da osvježi vjenčanicu klijentice koja joj je, uoči svog vjenčanja zakazanog za idući mjesec, donijela bakinu haljinu iz 1949. godine. Nakon što ju je krojačica skratila i s nje uklonila duge rukave, dizajnerica je prepravljenu vjenčanicu pokazala na svom TikToku, no moderna verzija nije svih oduševila.

Satenska je haljina prvobitno u stilu vjenčanica iz sredine prošlog stoljeća imala duge rukave, velike volane, korzet prepun ušivenih detalja oko grudi i puf rukave, a dzajnerica ju je transformirala; prvo krateći haljinu, pa skidajući s nje volane. Nakon toga, Sliwinski je zamijenila nekoliko gumba koji su na haljini nedostajali, prije nego što je odrezala duge rukave kako bi napravila vjenčanicu bez naramenica.

Također, iskoristila je nešto ostatka materijala kako bi napravila veliku mašnu koja je trebala mladenkini padati na dnu leđa, a njezino je djelo privuklo veliku pozornost na internetu, skupivši više od 27.200 lajkova i 6,5 milijuna pregleda. U komentarima su pratitelji podijelili svoje reakcije, međutim, nisu svi bili oduševljeni novim dizajnom.

"Užas, razočaravajuće... definitivno je bilo bolje prije", napisali su neki u komentarima, no bilo je i onih kojima se svidjela modernija verzija. "Totalno posebno, svaka čast", pohvalili su dizajnericu koja je svima na platformi poručila da mladenka u novoj/staroj izgleda fantastično i da se njoj svidjela. "To je na kraju ionako jedino važno!", zaključila je Sliwinski, a prenosi The Sun.

