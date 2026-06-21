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ljetni klasik

Po receptu naših baka: Punjene paprike s pire krumpirom

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
21.06.2026.
u 07:03

Servirajte 1–2 punjene paprike po osobi uz obilnu žlicu umaka i porciju pire krumpira. Po želji pospite svježim peršinom. Jelo je još bolje kad se malo odmori, a neki kažu – još bolje sljedeći dan!

Punjene paprike su jedno od onih jela koje gotovo svaka obitelj u Hrvatskoj i regiji ima na svom jelovniku – posebno ljeti, kada su svježe paprike u sezoni. Sočne i mekane, punjene mljevenim mesom i rižom, kuhane u mirisnom umaku od rajčice i poslužene uz kremasti pire krumpir, predstavljaju savršeni spoj okusa i tradicije. Ovo je jelo koje se ne jede na brzinu – kuhinja zamiriši, lonac lagano krčka, a svatko uzima repete. Bilo da ih pripremate za nedjeljni ručak ili kao utješno jelo nakon napornog dana, punjene paprike su klasik koji nikada ne izlazi iz mode.

Sastojci: 

Za punjene paprike:

  • 8 srednje velikih mesnatih paprika (najbolje babure)
  • 500 g mljevenog mesa (mješavina svinjetine i junetine)
  • 100 g riže
  • 1 veći luk (sitno sjeckan)
  • 2 režnja češnjaka (sitno sjeckana)
  • 1 jaje
  • Sol, papar, mljevena paprika (po ukusu)
  • Malo peršina (po želji)

Za umak:

  • 2-3 žlice ulja ili masti
  • 2 žlice brašna
  • 2 žlice koncentrata rajčice
  • 500 ml pasirane rajčice
  • 1-1,5 l vode ili temeljca
  • Lovorov list, sol, papar, šećer (po potrebi)

Za pire krumpir:

  • 800 g krumpira
  • 50 g maslaca
  • 100-150 ml mlijeka
  • Sol

Priprema: Operite paprike, odrežite im vrhove (kapice) i očistite unutrašnjost od sjemenki. U zdjeli pomiješajte mljeveno meso, opranu sirovu rižu, nasjeckani luk i češnjak, jaje, sol, papar i malo mljevene crvene paprike. Dodajte i peršin ako volite. Dobro promiješajte da se svi sastojci povežu. Napunite paprike smjesom do vrha, ali ne prečvrsto jer riža treba prostora za kuhanje. U širokom loncu zagrijte ulje/mast, dodajte brašno i napravite svijetlu zapršku. Umiješajte koncentrat rajčice, kratko popržite, a zatim dolijte pasiranu rajčicu i vodu/temeljac. Dodajte lovorov list, začinite po ukusu solju, paprom i malo šećera. U umak pažljivo stavite punjene paprike. Po potrebi dodajte još tekućine da budu skoro prekrivene. Kuhajte na laganoj vatri 60–75 minuta, povremeno protresite lonac. Krumpir ogulite, narežite na kocke i skuhajte u slanoj vodi dok ne omekša. Ocijedite, dodajte maslac i toplo mlijeko pa izgnječite u glatki pire.
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