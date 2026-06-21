Po receptu naših baka: Punjene paprike s pire krumpirom

Punjene paprike su jedno od onih jela koje gotovo svaka obitelj u Hrvatskoj i regiji ima na svom jelovniku – posebno ljeti, kada su svježe paprike u sezoni. Sočne i mekane, punjene mljevenim mesom i rižom, kuhane u mirisnom umaku od rajčice i poslužene uz kremasti pire krumpir, predstavljaju savršeni spoj okusa i tradicije. Ovo je jelo koje se ne jede na brzinu – kuhinja zamiriši, lonac lagano krčka, a svatko uzima repete. Bilo da ih pripremate za nedjeljni ručak ili kao utješno jelo nakon napornog dana, punjene paprike su klasik koji nikada ne izlazi iz mode.

Sastojci:

Za punjene paprike:

8 srednje velikih mesnatih paprika (najbolje babure)

500 g mljevenog mesa (mješavina svinjetine i junetine)

100 g riže

1 veći luk (sitno sjeckan)

2 režnja češnjaka (sitno sjeckana)

1 jaje

Sol, papar, mljevena paprika (po ukusu)

Malo peršina (po želji)

Za umak:

2-3 žlice ulja ili masti

2 žlice brašna

2 žlice koncentrata rajčice

500 ml pasirane rajčice

1-1,5 l vode ili temeljca

Lovorov list, sol, papar, šećer (po potrebi)

Za pire krumpir:

800 g krumpira

50 g maslaca

100-150 ml mlijeka

Sol

Priprema: Operite paprike, odrežite im vrhove (kapice) i očistite unutrašnjost od sjemenki. U zdjeli pomiješajte mljeveno meso, opranu sirovu rižu, nasjeckani luk i češnjak, jaje, sol, papar i malo mljevene crvene paprike. Dodajte i peršin ako volite. Dobro promiješajte da se svi sastojci povežu. Napunite paprike smjesom do vrha, ali ne prečvrsto jer riža treba prostora za kuhanje. U širokom loncu zagrijte ulje/mast, dodajte brašno i napravite svijetlu zapršku. Umiješajte koncentrat rajčice, kratko popržite, a zatim dolijte pasiranu rajčicu i vodu/temeljac. Dodajte lovorov list, začinite po ukusu solju, paprom i malo šećera. U umak pažljivo stavite punjene paprike. Po potrebi dodajte još tekućine da budu skoro prekrivene. Kuhajte na laganoj vatri 60–75 minuta, povremeno protresite lonac. Krumpir ogulite, narežite na kocke i skuhajte u slanoj vodi dok ne omekša. Ocijedite, dodajte maslac i toplo mlijeko pa izgnječite u glatki pire.