Žena s neobično velikim obrvama: 'Ljudi su mi rekli da nikada neću pronaći ljubav, ali jesam!'

Žena s najvećim obrvama u Ujedinjenom Kraljevstvu suočila se s oštrim komentarima zbog svog izgleda. Sammie-Jo Hailford postala je viralna nakon što je počela objavljivati videe na TikToku, a mnogi korisnici ostali su šokirani njezinim obrvama.

Ali majka dvoje djece otkrila je da je pronašla ljubav, unatoč tome što joj mnogi govore da je nijedan muškarac nikada ne bi želio. Nedavno je podijelila video svog novog dečka, Baileyja Pikea, kao odgovor na komentar koji je glasio: "Nikada nećeš dobiti dečka s takvim obrvama."

Foto: Tik Tok

Ljubiteljica velikih obrva rekla je za The Sun da su mnogi korisnici u prošlostizbog njenog jedinstvenog izgleda.

“Ne sudite. Sve što vide je neuredna šminka i velike obrve. Oni ne vide što je ispod i to je problem. Toliko ih kontrolira imidž i kako bi ljepota trebala izgledati da ne mogu čak ni biti ljubazni prema nekome osim ako im nije donekle privlačan, a to je vrlo zabrinjavajući koncept”, ispričala je Sammie.

VEZANI ČLANCI:

Srećom, njezin se dečko može nositi s mržnjom, kako Sammie objašnjava: "On je velika podrška kada je u pitanju izgled mojih obrva. On me općenito jako podržava u svemu što želim učiniti. Bio je nekoliko puta u mojim videima i dopustio mi je da mu uredim obrve i našminkam ga. On vidi smiješnu stranu toga i oboje smo se jako zabavili uključivši ga.”

Žena si s kanom nacrtala pjegice, no nisu ispale kako je zamislila: "Izgledam kao Fiona!"