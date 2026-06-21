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Svake godine privlači tisuće turista

Ovo je selo s najdužim imenom na svijetu! Ima 58 slova i nitko ga ne može izgovoriti od prve

Pexels
VL
Autor
Ana Hajduk
21.06.2026.
u 16:27

Smješteno na otoku Anglesey u Walesu, selo s najdužim imenom u Europi postalo je globalna senzacija. Njegovo ime od 58 slova nije drevna ostavština, već genijalan marketinški trik iz 19. stoljeća koji i danas privlači stotine tisuća znatiželjnika.

U sjeverozapadnom kutku Walesa, na otoku Anglesey, smjestilo se selo čije ime zvuči kao jezična zagonetka: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. S 58 znakova, ovo ime drži rekord kao najduži naziv mjesta u Europi i drugi najduži jednorječni naziv na svijetu, odmah iza brda na Novom Zelandu. Iako ga mještani, kojih ima oko tri tisuće, u svakodnevnom govoru skraćuju na Llanfairpwll ili Llanfair PG, upravo je njegova puna, gotovo neizgovoriva verzija postala globalni fenomen i turistički magnet. Svake godine oko dvjesto tisuća posjetitelja dolazi ovamo s jednim glavnim ciljem: fotografirati se ispred znaka na željezničkoj postaji koji ponosno ispisuje cijeli naziv, svjedočeći o jednoj od najuspješnijih marketinških priča u povijesti. Ovo ime nije samo geografska oznaka; ono je spomenik ljudskoj domišljatosti i dokaz kako malo kreativnosti može pretvoriti malo i nepoznato mjesto u svjetski poznatu destinaciju.

Ironično, spektakularno ime sela nema korijene u drevnim legendama. Njegov nastanak mnogo je pragmatičniji i seže u šezdesete godine 19. stoljeća, u doba industrijske revolucije i širenja željeznice. Prije toga, mjesto se zvalo Pwllgwyngyll, što znači "bazen bijelih lijeski". No, s dolaskom željeznice koja je povezala otok s ostatkom Velike Britanije, lokalni poduzetnici tražili su način kako privući putnike da siđu s vlaka baš na njihovoj postaji. Prema predaji, lokalni krojač došao je na ideju da stvori najduže ime u Britaniji, vjerujući da će takva bizarnost biti neodoljiva za turiste. Spojio je ime lokalne crkve svete Marije (Llanfair), originalni naziv sela (pwllgwyngyll) te dodao opise obližnjih prirodnih i povijesnih znamenitosti kako bi stvorio verbalni monstrum koji je postao sinonim za selo. Trik je upalio iznad svih očekivanja, a željeznička postaja postala je središte turističkog hodočašća koje traje i danas, gotovo dva stoljeća kasnije.

Iako zvuči kao nasumičan niz slova, svaki dio ovog golemog imena ima svoje značenje. Kada se prevede s velškog jezika, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch otkriva poetičan i detaljan opis krajolika: "Crkva svete Marije (Llanfair) u dolini (pwll) bijele lijeske (gwyn gyll) pokraj (go ger) brzog vira (y chwyrn drobwll) i crkva svetog Tysilija (Llantysilio) kod crvene špilje (gogo goch)". Ovo ime je, zapravo, minijaturni turistički vodič, koji u jednoj riječi sažima ključne točke lokalne geografije i povijesti. Posjetitelji koji se potrude naučiti značenje dobivaju uvid u bogatu velšku kulturu i jezik, u kojem se dvostruki znakovi poput "ll" i "ch" smatraju jednim slovom, zbog čega ime tehnički ima 51, a ne 58 slova. Za većinu je, ipak, dovoljan pojednostavljeni prijevod i spoznaja da stoje na mjestu čije ime priča priču.

Današnji život u selu neraskidivo je vezan uz njegovu lingvističku posebnost. Glavna atrakcija je, bez sumnje, željeznička postaja s dugačkim znakom, no turistička industrija se proširila i na obližnji veliki trgovački centar gdje posjetitelji mogu kupiti suvenire s ispisanim imenom ili čak dobiti pečat s punim nazivom u putovnicu. Ipak, Llanfair PG nije samo turistička kulisa. To je živa zajednica u kojoj više od 70 posto stanovnika govori velški, čuvajući tako svoj jezik i identitet. Selo je također poznato kao mjesto gdje je 1915. godine održan prvi sastanak Ženskog instituta u Britaniji, pokreta koji se kasnije proširio diljem zemlje. Posjetitelji mogu istražiti i okolicu, prošetati do Stupa markiza od Angleseyja, posjetiti povijesnu crkvu svete Marije ili uživati u pogledu na tjesnac Menai i impresivni most Britannia koji otok spaja s kopnom. Mjesto koje je svoj identitet izgradilo na jednoj riječi nudi mnogo više od samog fotografiranja, pružajući autentičan doživljaj velške kulture i povijesti.
Ključne riječi
turisti trik ime selo Wales

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