Radite li ovo prije izlaska iz kuće? Jedna navika može pojačati stres kod psa

Separacijska anksioznost kod pasa česti je problem u ponašanju koji se javlja kada pas doživljava intenzivan stres ili strah pri odvajanju od vlasnika. Može se očitovati lajanjem, zavijanjem, uništavanjem predmeta, mokrenjem u kući ili pokušajima bijega. Iako se često pogrešno tumači kao neposluh, riječ je o emocionalnoj reakciji koja zahtijeva razumijevanje, strpljenje i pravilni pristup u treningu.

Veterinar je izdao ozbiljno upozorenje vlasnicima pasa o uobičajenoj pogrešci koja bi mogla pogoršati separacijsku anksioznost njihovog ljubimca. Amir Anwary upozorio je da određena dobronamjerna ponašanja mogu zapravo pojačati problem stvarajući nepotreban stres i za vlasnike i za njihove pse. U videu objavljenom na TikToku, veterinar je istaknuo pogreške koje mnogi vlasnici kućnih ljubimaca čine i opisao kako mogu nenamjerno pogoršati dnevne rutine, a istovremeno pojačati anksiozno ponašanje, piše Express.co.uk.

"Separacijska anksioznost kod pasa može biti česti izazov za vlasnike kućnih ljubimaca, ali razumijevanje kako se s njom učinkovito nositi može napraviti veliku razliku. Mnogi vlasnici nenamjerno doprinose anksioznosti svog psa, što dovodi do začaranog kruga uznemirenosti. Prepoznavanje i ispravljanje tih pogrešaka ključno je za pružanje podržavajućeg okruženja za vašeg krznenog prijatelja", objasnio je veterinar.

Rekao je da je jedan od najvažnijih koraka izbjegavanje pretjeranog značenja dolazaka i odlazaka. "Kada odlazite ili se vraćate kući, tada pokušajte ostati mirni i neupadljivi. To pomaže vašem psu da shvati da je dolazak i odlazak normalan dio života, smanjujući njihovu anksioznost", rekao je Anwary. No, to nije jedini korak koji vlasnici mogu provesti. Uspostavljanje dosljedne rutine također može psima pružiti osjećaj sigurnosti, jer uče što očekivati ​​tijekom dana.

"Uvođenje zanimljivih igračaka ili slagalica također može poslužiti kao distrakcija tijekom vremena odvojenosti. To pomaže u odvraćanju njihove pozornosti i može ublažiti osjećaje usamljenosti. Trening pozitivnog potkrepljenja još je jedan vrijedan alat u vašem arsenalu", objasnio je veterinar. Osim toga, nagrađivanje psa za mirno ponašanje kada odlazite, ili dok je sam, može pojačati ideju da se samoće ne treba bojati. "Važno je zapamtiti da su strpljenje i dosljednost ključni. Male prilagodbe tijekom vremena mogu dovesti do značajnih poboljšanja razine udobnosti vašeg psa kada je ostavljen sam", dodao je Anwary.

Ako ustanovite da anksioznost i dalje postoji, savjetovanje s veterinarom ili profesionalnim trenerom pasa moglo bi pružiti dodatne strategije prilagođene specifičnim potrebama vašeg psa. "Svjesni uobičajenih zamki i poduzimanjem koraka prema boljem upravljanju, možete pomoći svom psu da se učinkovitije nosi sa svojom anksioznošću. Budite dio rješenja, a ne problema, i stvorite ljubavnu i podržavajuću atmosferu za svog psa", rekao je veterinar.

Mnogi su korisnici bili zahvalni na savjetima. "Puno vam hvala što ste ljude osvijestili što trebaju, a što ne trebaju raditi", "Moji psi se uzbuđuju kada obujem cipele. Znaju da će dobiti svoju posebnu poslasticu koja se daje samo kada izađem iz kuće", "Moj pas je imao anksioznost od odvajanja. Napravio sam to i sada ga nije briga hoćemo li otići", samo su neki od komentara.