Zaboravite na dijete: Ubacite ovo u svaki obrok i gledajte što će se dogoditi s vašim tijelom - liječnici su oduševljeni

Za pjevačicu i kantautoricu Aïchan Fall, uključivanje male količine kelja u svaki obrok postalo je pravilo od kojeg ne odustaje. Kelj, izdržljivo lisnato povrće iz porodice kupusnjača kojoj pripadaju i kupus i brokula, iznimno je bogat vlaknima, kalijem i vitaminima, a postao je neizostavan dio njezine prehrane 2022. godine nakon što joj je dijagnosticirana autoimuna bolest. Njezina priča o prehrambenom preokretu započela je sasvim slučajno, s jednim doručkom koji je promijenio sve. Shvatila je da jednostavnim trikom može značajno poboljšati nutritivnu vrijednost svojih jela bez narušavanja okusa, što je temelj metode koja je kasnije osvojila internet.

"Jednog sam dana pripremala burrito za doručak i odlučila u njega ubaciti kelj. Shvatila sam da ga jedva osjetim", izjavila je Fall za HuffPost. "Nakon toga, probala sam ga pomiješati s rižom uz piletinu tikka masala i ostalo je povijest. U svaki obrok koji bih jela kod kuće, podgrijala bih malo kelja, nasjeckala ga i samo ubacila unutra." Upravo je taj mali trik - obogaćivanje jela keljom - postao viralan. Video koji je Fall prošlog mjeseca objavila na Instagramu i TikToku, u kojem objašnjava svoju metodu, prikupio je više od 14 milijuna pregleda. U videu poručuje: "Ne morate mijenjati cijelu prehranu. Ono što trebate učiniti jest početi 'rezati' svoja jela s keljom." Zatim demonstrira kako ostatke kineske hrane pretvara u zdraviji obrok: šaku kelja stavi u mikrovalnu na deset sekundi, kuhinjskim škarama ga nasjecka na komadiće veličine riže i umiješa u glazirane kozice s rižom.

Ovaj pristup pokazao se kao genijalno rješenje za sve one koji ne jedu dovoljno salate ili im velike porcije kelja teško padaju na želudac. Fall primjenjuje iste "kirurške zahvate s keljom" na sve, od ostataka fettuccina bolognese do Chipotle burrita. Tvrdi da joj je održavanje zaliha kelja u hladnjaku pomoglo ne samo u boljem upravljanju autoimunom bolešću, već joj je donijelo i niz drugih zdravstvenih koristi. Ovo nije prvi takav trik koji je osvojio internet. Prošle godine korisnici TikToka prigrlili su trend nazvan "dinosaur time", koji je uključivao jedenje punih šaka špinata ili rimske salate prije glavnog obroka. No, dok je nekima ideja žvakanja sirovog kelja neprivlačna, Fallin je trik mnogo suptilniji; ona se kune da se kelj, kada se nasjecka na tako sitne komade, jedva i osjeti u jelu, što ga čini lakim za prihvaćanje.

Samo jedan od deset odraslih ispuni dnevnu preporuku za unos povrća, koja iznosi dvije do četiri šalice dnevno. Miješanje superhrane s našim uobičajenim obrocima, kao što to radi Fall, održiviji je način prehrane i stvaranja trajnih promjena, rekla je dr. Wendi LeBrett, gastroenterologinja i osnivačica obrazovne platforme za zdravlje crijeva ModernGut. "Ljudima koji ne konzumiraju redovito povrće ili ne uživaju u njemu, ovo može biti jednostavan način da u prehranu unesu više vlakana", objasnila je LeBrett. Sam kelj ima brojne zdravstvene prednosti, uključujući vlakna, antioksidanse te sulforafan i antocijanine, koji imaju kardioprotektivne učinke. Bogat je i vitaminima A, C i K te mineralima poput kalcija i kalija, što ga čini pravom nutritivnom bombom koja podržava imunološki sustav i opće zdravlje organizma.

Zašto je ovaj trik tako učinkovit?

Aïchan Fall je izjavila da joj je ova navika pomogla sniziti razinu hemoglobina A1C i kolesterola. Prema Shannon O'Meara, registriranoj dijetetičarki u Orlando Healthu, to se može objasniti činjenicom da veći unos vlakana usporava razgradnju i apsorpciju hrane u krvotok. To može pomoći u sprječavanju naglih skokova šećera u krvi, što s vremenom može dovesti do nižeg hemoglobina A1C, mjere prosječne razine šećera u krvi tijekom prethodna tri mjeseca. "Vlakna su korisna za kolesterol jer mogu apsorbirati nezdravi, LDL kolesterol, zapakirati ga i izbaciti iz tijela kako bi se smanjila ukupna razina kolesterola", rekla je. "Vlakna su također ono što ovaj trik čini izvrsnim za poboljšanje zdravlja crijeva." Dodavanje kelja u obroke moglo bi biti posebno korisno za sve koji se bore s dnevnim unosom vlakana, za predijabetičare ili dijabetičare, one s povišenim krvnim tlakom ili kolesterolom te one koji žele poboljšati cjelokupno zdravlje probavnog sustava.

Kako pravilno skladištiti kelj i koje alternative koristiti

Kako bi kelj u vašem hladnjaku ostao svjež što je duže moguće, O'Meara preporučuje da kupite cijelu glavicu, odvojite listove od stabljike, operete ih i dobro osušite. Stabljika je vrlo vlaknasta i teška za jesti sirova, ali se može kuhati polako na niskoj temperaturi kako bi postala mekša. "Nakon sušenja, nasjeckajte listove na željenu veličinu i čuvajte ih u plastičnoj vrećici sa zatvaračem ili hermetički zatvorenoj posudi s vlažnim papirnatim ručnikom kako bi kelj ostao svjež i hrskav", savjetuje. Možete kupiti i već nasjeckani kelj, no O'Meara napominje da se u takvim pakiranjima često nalaze veći komadi stabljike te se brže kvari.

Ako niste ljubitelj kelja, ne morate se zaustaviti na njemu. Ista strategija funkcionira s većinom lisnatog zelenog povrća poput špinata, blitve i raštike, kaže Lily Lichtenstein-Swain, dijetetičarka u Tufts Medical Centeru. Dr. LeBrett predlaže da u obroke, ovisno o okusu, potajno ubacite grah, edamame, chia sjemenke, mljeveni lan ili avokado. Svježe začinsko bilje poput peršina, korijandera, bosiljka ili mente također može obogatiti jela, a "riža" od brokule ili cvjetače odličan je dodatak smoothiejima, juhama i prženim jelima. "Ipak, potičem ljude da se manje fokusiraju na pojedinačne 'supernamirnice', a više na dosljedno uključivanje raznolike biljne hrane", zaključuje Lichtenstein-Swain, dodajući da istraživanja sugeriraju kako je upravo raznolikost u prehrani jedan od najvažnijih faktora za održavanje zdravog crijevnog mikrobioma.