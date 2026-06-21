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Jednostavno i učinkovito

Trik koji koriste u bolnicama: Evo kako se rashladiti bez klime i ventilatora

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
21.06.2026.
u 15:00

Redovita rutina spavanja jedna je od najvažnijih stavki kvalitetnog sna i očuvanja zdravlja, a ljetne temperature vrlo često mogu narušiti taj ritam. Ako nemate klimu ili ventilator, ili jednostavno ne volite spavati uz takve uređaje, jedan je liječnik otkrio učinkovitu metodu rashlađivanja tijekom vrućih ljetnih noći.

Jednostavan bolnički trik mogao bi vam olakšati spavanje tijekom visokih temperatura. Iako kalendarski ljeto još nije počelo, Hrvati su već neko vrijeme izloženi pravim ljetnim vrućinama, a za mnoge to znači i neprospavane noći. Europsko društvo za istraživanje sna analiziralo je navike Europljana te otkrilo da velik dio građana Hrvatske, čak 80 posto, nije zadovoljan kvalitetom svojeg sna. Kako se taj broj ne bi dodatno povećao uoči ljetnih vrućina, donosimo vam ovaj učinkovit način rashlađivanja.

Dr. Jonny Betteridge na svom je TikTok profilu @Drjb.aesthetics podijelio ovu provjerenu i učinkovitu metodu koja bi vam mogla pomoći da lakše podnesete ljetne vrućine. Ovaj estetski liječnik i osnivač klinike JB Aesthetics tijekom rada u hitnoj medicini upoznao se s načinom na koji se snižava tjelesna temperatura osobama s izrazito visokom temperaturom, a koji bi mogao pomoći i onima koji se zbog vrućine teško uspavljuju, prenosi The Mirror.

@drjb.aesthetics Slightly different content from me today. Before facial aesthetics, I worked in Emergency Medicine and Anaesthetics, and one of the things we used regularly for patients with dangerously high temperatures was rapid cooling. So if you’re struggling to sleep in this heat, try this tonight: ▪️Place cool packs under your armpits ▪️You can also rotate around the neck or groin area These areas sit over major blood vessels, helping you cool down faster. Personally, I find under the arms works best. I’m a side sleeper and literally tuck one under my arm while I sleep. Add a fan and honestly it makes such a difference in this weather. Just wrap the pack in a thin cloth/top initially if it’s very cold. #heatwave #sleeptips #doctorsoftiktok #nhsdoctor #sleephacks ♬ original sound - Dr Jonny

„Mučite li se sa spavanjem zbog vrućine? Imam jednostavan trik za vas. Radio sam kao liječnik u NHS-u, u hitnoj medicini i anesteziologiji. Uzmite dva manja ledena obloga i omotajte ih tankom krpom ili laganom majicom. Vjerujte mi, učinak na snižavanje tjelesne temperature je odličan. Ja volim spavati na boku, pa stavim oblog ispod pazuha i legnem na bok. U kombinaciji s ventilatorom, to mi je bilo dovoljno da se opustim i zaspim. Isprobajte.“

Manjak sna tijekom visokih temperatura može biti posebno štetan za osobe koje pripadaju ranjivim skupinama jer kvalitetan odmor podupire funkciju imunološkog sustava, održava razinu energije i pridonosi zdravlju srca i krvnih žila. Kvalitetan san olakšava ne samo svakodnevno funkcioniranje nego i pridonosi kvaliteti života općenito, a dovoljna količina sna pomaže i u suočavanju s dodatnim opterećenjem koje organizmu donose ekstremne vrućine.
Ključne riječi
trik koji koriste u bolnicama bez ventilatora bez klime ljeto hlađenje

Komentara 1

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Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
15:21 21.06.2026.

tko bi ikada pomislio da se ledom može i rashladiti??? ako ovo nije za pulitzera...

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