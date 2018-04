Dizajneri proslavili sjajan uspjeh FASHION.HR pop up storea

Mjesec dana nakon otvorenja omiljenog shopping mjesta, FASHION.HR pop up store preselio se na novu adresu te je do 27. svibnja otvoren u City Centeru one East.

Sjajni rezultati i veliki uspjeh pop up storea proslavljen je na partyju, koji je bio izvrsna prilika za sve posjetitelje koji su iz prve ruke mogli dobiti modni savjet ili upoznati svoje omiljene modne dizajnere. Jedinstven koncept FASHION.HR pop up storea, koji je prije četiri tjedna otvoren u City Centeru one West, pokazao se kao karika koja je nedostajala na hrvatskoj modnoj sceni,a potvrdili su to i sami dizajneri.

„FASHION.HR pop up store odlična je ideja pogotovo kada je u sklopu shopping centra gdje dnevno cirkulira veliki broj kupaca. Osobno mi se ovakav način prodaje i prezentacije pokazao vrlo dobrim, jer je još veći broj ljudi upoznat s mojim radom i ponudom

te uživo mogu isprobati sve artikle pa sam tako stekao i veliki broj novih klijentica“, otkriva Zoran Aragović, dizajner branda BiteMyStyle.

„Kao što smo i očekivali, FASHION.HR pop up store pokazao se kao odličan potez približavanja hrvatskog dizajna široj publici. Jedan od najfrekventnijih shopping centara odlično je mjesto za ovakav projekt, a komercijalni uspjeh koji smo ostvarili najbolji je pokazatelj uspješnosti. Približili smo se kupcima, koji su se možda po prvi puta susreli s našim radom te su poneki i neplanirano postali konzumenti našeg dizajna“, dodali su Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić, duo koji stoji iza branda KLISAB.

Zadovoljstvo ovim projektom ne kriju ni dizajneri branda Twins, Domagoj Štimac i Damir Begović. „Ovo je sjajan koncept koji je širokoj publici pružio priliku da se iz prve ruke upoznaju s našim radom i reakcije su odlične. Ljudi zaista rado biraju naš dizajn kad im se učini dostupnim, a prisutnost na jednoj od najposjećenijih shopping lokacija je pun pogodak“.

Uz njihov dizajn i nove kolekcije ostalih brandova prikazanih na pisti posljednjeg BIPA FASHION.HR-a, na policama pop up dućana našle su se i rukotvorine mnogih dizajnera modnih detalja. Upečatljive cipele, unikatni ruksaci, nakit za svačiji ukus i poneki

muški dodaci samo su dio ponude pop up storea, koji je i samim dizajnom interijera prostora, privlačio brojne znatiželjnike i kupce.