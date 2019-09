Devet skroz čudnih stvari koje se događaju svake jeseni te što vjeverice i bebe imaju s tim

Vjeverice, vjerovali ili ne, postaju pametnije. Naime, jesen je doba u kojemu skupljaju hranu za zimske mjesece te su istraživanja pokazala kako im se hipokampus - dio mozga odgovoran za pamćenje i emocije - poveća za 15 posto, piše Reader's Digest.

No, nisu samo vjeverice u prednosti kada nastupi jesen. Djeca rođena od rujna do prosinca imaju veću šansu da budu bolja u školi nego ona rođena ostalih mjeseci. Naime, istraživanje koje je provelo britansko Ministarstvo obrazovanja pokazalo je kako su djeca rođena tih mjeseci postigla bolje rezultate na testovima. Istraživanje je obuhvatilo učenike prvih razreda, koje se testiralo kako su savladali bazične vještine poput čitanja, pisanja, ali i interakciju s ostalim učenicima, u ukupno 17 kategorija.

I još jedna dobra vijest za djecu rođenu između rujna i studenoga. Kako je pokazalo istraživanje Sveučilišta u Chicagu, provedeno na 1500 stogodišnjaka, veća je šansa da će upravo oni rođeni u tom periodu doživjeti stotu. Jedna od teorija zašto je to tako jest ta da su kasnije, praktički tek kao 10-mjesečne bebe izloženi ljetnim infekcijama, što može imati posljedica u kasnijem životu.

To divno žuto i crveno lišće i tisuće njegovih nijansi automatski povezujemo uz jesen. Za zelenilo u biljkama, to naravno znamo, odgovoran je klorofil, kojega stabilnim drži sunčeva svjetlost. Kada nje nestane u jesen, kod svih, osim kod zimzelenih biljaka, ostaju žuti i crveni listovi. Što je u biljci više šećera, listovi će biti tamniji, crveni.

E, sad ono čega smo se bojali. Uživajte u toj raskoši boja dok možete jer znanstvenici kažu kako bi globalno zatopljenje moglo uzeti svoj danak i kada je boja lišća u pitanju.

Što se tiče strasti, tu imamo dobre vijesti. U jesen je nivo testosterona i kod žena i kod muškaraca na najvišoj razini, pokazale su brojne studije. Rezultat je taj je seksualni nagon i kod žena i kod muškaraca viši nego u ostalim godišnjim dobima.

A ljubav je i na društvenim mrežama. Analize koje je proveo Facebook pokazuju kako je najveći broj ljudi upravo u jesen promijenio svoj status iz 'single' u 'in a relationship'. Službeno je - jesen je za zaljubljene! Recimo i usput da se na Facebooku najviše prekida zbilo ljeti.

I za kraj jedna stvar koja vam se baš i neće svidjeti. Jesen je pogodna za debljanje, a glavni je razlog manjak vitamina D, uzrokovan kraćim danima i manjoj izloženosti suncu.

Ipak još jedna stvar, a onda je stvarno kraj. Jeste li znali da nijedan film koji je imao u nazivu riječ jesen nije dobio Oscara? Jadni Brad Pitt, u 'Legendi o jeseni' zaista nije imao šanse. S druge pak strane, slavili su The Virgin Spring (1960), Summer of ’42 (1971) i The Lion in Winter (1968).

