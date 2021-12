'Dečko me prevario s bivšom djevojkom na početku veze i onda lagao o tome'

- U novoj sam vezi s dečkom kojeg sam upoznala na fakultetu. Potpuno smo ludi jedno o drugom i još uvijek smo u strastvenoj fazi. Nismo mogli podnijeti da budemo razdvojeni tijekom praznika, pa me pozvao da ostanem u njegovoj kući preko Božića s njegovom obitelji, a plan je da ćemo na Novu godinu otići kod moje obitelji - napisala je jedna žena za Mirror.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Bila je kod njega nekoliko dana i sve je išlo dobro, a onda su izašli s njegovim prijateljima na piće. Tamo je bila i njegova bivša, koja je bila vrlo hladna prema njoj cijelu večer. Također se pokazalo da je još uvijek izlazio s njom kad su se upoznali, iako je tvrdio da je završio vezu prije nego što su se zapravo počeli viđati.

- Ljuti me što je bila tako gruba prema meni, ali sam i zabrinuta zašto bi moj dečko to skrivao od mene ili me barem ne bi upozorio da će njegova bivša biti tamo. Mrzim laži i šokirana sam što nije ništa rekao. Navodno su hodali nekoliko godina, tako da je to bila ozbiljna veza. Ne znam jesam li ja pretjerala ili ipak imam razloga za brigu - nastavila je.

- Pretpostavljam da je glavno pitanje govori li istinu. Možda vas je upoznao i shvatio da mora prekinuti svoju vezu, ali umjesto da bude iskren u vezi s tim, mislio je da može sve riješiti i da to nikada nećete morati znati. Skrivanje stvari od vas nije sjajan način za početak veze, ali mislim da biste mu trebali dati još jednu priliku. I jasno mu dajte do znanja da će iskrenost u budućnosti u vašoj vezi biti presudna ako želi da mu vjerujete - odgovorila joj je Coleen Nolan.

Nedostaje vam energije kroz dan? Pojačajte je s ovim stvarima - umjesto nekoliko šalica kave: