Danas je Čista srijeda: Što točno znači i koja je razlika između nemrsa i posta?

Danas je Pepelnica ili Čista srijeda, a sam naziv potječe iz obreda pepeljenja - svećenik vjernike posipa pepelom po glavi ili pravi znak križa na čelu i izgovara: "Obratite se i vjerujte evanđelju", a ponegdje se mogu čuti i riječi: "Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti." Pepeo koji svećenici koriste dobiva se od spaljenih grančica prošlogodišnje Cvjetnice, a sam čin označava pokoru i spremnost na novi život.

U ovom razdoblju od 40 dana (ne računajući nedjelje) ljudi se riješavaju svih mana i radnji koje ih čine lošijim, dublje promišljaju o svom ponašanju i pokušavaju ga promijeniti.



Ljudi se odriču loših navika kao što su cigarete, psovanje, kolači i alkohol, ali to nije dovoljno da zadovolji 'pravila odricanja'. Pravilno je popravljati sebe kao osobu - smanjiti stres, nervozne ispade prema drugima, ružne riječi, naučiti oprostiti i činiti dobra dijela.



Još jedna stvar koje se odriču je meso i prejedanje. Na Veliki petak ljudi, točnije oni od 18. do 60. godine, poste - naglasak je na umjerenosti u hrani - pojesti jednom do osjećaja sitosti i izbjegavaju meso, mlijeko, jaja i mliječne proizvode. Nemrs, pak, dozvoljava više obroka dnevno, ali obvezuje sve one koji su navršili 14 godina da svakog petka tijekom korizme ne jedu meso. Ne obvezuju se trudnice, dojilje ni bolesni ljudi. Njima se savjetuje da se odreknu nečeg drugog u te dane ili učine dobro dijelo.



Dublji smisao ovih aktivnosti je da ljudi naprave zaokret u svom životu, te da se odreknu grijeha i svojih slabosti i, na kraju, oproste drugima koji su im u životu nanijeli zlo.