Čokoladne praline od tri sastojka: Ovaj viralni recept skriva jedan neočekivani sastojak

Tražite zdraviju verziju čokoladnog deserta? Ove veganske praline pripremaju se od samo tri sastojka, ne sadrže rafinirani šećer, bogate su proteinima i gotove su za svega nekoliko minuta. Na prvi pogled izgledaju poput klasičnih čokoladnih pralina, no kriju sasvim neočekivan sastojak.

Influencerica gigi_goes_vegan, poznata po jednostavnim veganskim receptima, podijelila je recept za ove čokoladne praline koje su osvojile društvene mreže. Za razliku od klasičnih pralina, ove se pripremaju od slanutka, tamne čokolade i maslaca od orašastih plodova. Rezultat je mekan, kremast desert u kojem se okus slanutka uopće ne osjeti, već desertu daje tu savršenu fudge teksturu.

Sastojci:

1 konzerva kuhanog slanutka (oko 240 g ocijeđenog)

120 g tamne čokolade (dodatno za glazuru)

80 g maslaca od badema ili kikirikija

Priprema: Slanutak dobro isperite pod mlazom vode i temeljito osušite papirnatim ručnikom kako biste uklonili višak vlage. Sve sastojke stavite u blender te miksajte dok ne dobijete potpuno glatku i gustu smjesu. Oblikujte male kuglice i posložite ih na pladanj obložen papirom za pečenje, a zatim ih stavite u zamrzivač na desetak minuta kako bi se učvrstile. Nakon hlađenja svaku kuglicu umočite u otopljenu tamnu čokoladu te pospite prstohvatom soli. Ostavite da se čokolada stvrdne pa poslužite. Uživajte!