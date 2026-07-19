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Pravi proteinski snack!

Čokoladne praline od tri sastojka: Ovaj viralni recept skriva jedan neočekivani sastojak

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
19.07.2026.
u 07:03

Slatki zalogaj koji spaja bogat okus čokolade i jednostavne sastojke osvojio je društvene mreže. Ove veganske praline ne sadrže rafinirani šećer, bogate su proteinima, a pripremaju se od samo tri sastojka.

Tražite zdraviju verziju čokoladnog deserta? Ove veganske praline pripremaju se od samo tri sastojka, ne sadrže rafinirani šećer, bogate su proteinima i gotove su za svega nekoliko minuta. Na prvi pogled izgledaju poput klasičnih čokoladnih pralina, no kriju sasvim neočekivan sastojak. 

Influencerica gigi_goes_vegan, poznata po jednostavnim veganskim receptima, podijelila je recept za ove čokoladne praline koje su osvojile društvene mreže. Za razliku od klasičnih pralina, ove se pripremaju od slanutka, tamne čokolade i maslaca od orašastih plodova. Rezultat je mekan, kremast desert u kojem se okus slanutka uopće ne osjeti, već desertu daje tu savršenu fudge teksturu

Sastojci:

  • 1 konzerva kuhanog slanutka (oko 240 g ocijeđenog)
  • 120 g tamne čokolade (dodatno za glazuru)
  • 80 g maslaca od badema ili kikirikija 

Priprema: Slanutak dobro isperite pod mlazom vode i temeljito osušite papirnatim ručnikom kako biste uklonili višak vlage. Sve sastojke stavite u blender te miksajte dok ne dobijete potpuno glatku i gustu smjesu. Oblikujte male kuglice i posložite ih na pladanj obložen papirom za pečenje, a zatim ih stavite u zamrzivač na desetak minuta kako bi se učvrstile. Nakon hlađenja svaku kuglicu umočite u  otopljenu tamnu čokoladu te pospite prstohvatom soli. Ostavite da se čokolada stvrdne pa poslužite. Uživajte!
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