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OPG Urem

Zlatna kap iz Dalmacije: hrvatsko maslinovo ulje koje osvaja svijet

OPG Urem
Foto: OPG Urem
1/3
VL
Autor
Promo
20.07.2026.
u 12:04

U sklopu manifestacije maslinovih ulja održane na rivi u Pirovcu, posjetitelji su imali priliku kušati neka od najboljih domaćih ulja, uključujući i nagrađivani asortiman OPG-a Urem.

Ljetna večer u Pirovcu privukla je brojne ljubitelje gastronomije koji su uživali u prezentaciji i kušanju autohtonih proizvoda. Među izlagačima bio je i OPG Urem, koji je ponosno izložio svoje maslinovo ulje Coratina, dobitnika zlatne medalje na prestižnom svjetskom natjecanju ove godine u New Yorku, NYIOOC 2026.

OPG Urem
Foto: OPG Urem

Posjetitelji su na licu mjesta, uz domaći kruh, mogli testirati intenzitet i pikantnost ovog vrhunskog ulja. Iz prve ruke su od samih maslinara mogli saznati sve o procesu proizvodnje i trudu koji stoji iza titule jednog od najboljih svjetskih ulja za 2026. godinu.

Ovakva događanja još jednom potvrđuju da su naša maslinova ulja postala nezaobilazan dio turističke i gastronomske ponude cijele regije.

Za sve one koji su propustili ovu gastro večer ili žele obnoviti svoje zalihe vrhunskog ulja, imamo dobru vijest. Zbog velikog interesa domaćih i stranih gostiju, manifestacija će se na pirovačkoj rivi ponoviti još jednom krajem ovog ljeta, kada će posjetitelji ponovno moći uživati u najboljim okusima Dalmacije.

OPG Urem
Foto: OPG Urem

Ključne riječi
maslinovo ulje OPG Urem

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