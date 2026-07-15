Zdrave Bounty čokoladice: Brz i jednostavan recept bez rafiniranog šećera

Odlična vijest za sve obožavatelje kultne Bounty čokoladice! Ako tražite zdraviju verziju omiljene slastice, influencer Bored of Lunch, poznat po jednostavnim i brzim receptima, podijelio je recept za domaće Bounty pločice koje se pripremaju od svega nekoliko sastojaka i ne sadrže rafinirani šećer.

Spoj kokosa i čokolade savršen je za ljetne dane, a ova jednostavna i zdrava verzija popularne slastice mogla bi vas ugodno iznenaditi. Klasični nadjev zamijenjen je kombinacijom grčkog jogurta i ribanog kokosa, dok se za prirodnu slatkoću po želji može dodati malo meda. Na kraju se sve prelije otopljenom tamnom čokoladom koja desertu daje prepoznatljiv okus i hrskavu teksturu. Ove domaće Bounty pločice možete čuvati u hladnjaku kao rashlađeni desert ili u zamrzivaču ako želite verziju nalik sladoledu, idealnu za vruće ljetne dane. Po želji ih možete narezati na pločice ili oblikovati manje kuglice koje su praktične za posluživanje.

#bounty #coconut #sweettooth #healthysnacks ♬ original sound - Bored of Lunch @boredoflunch 4 Ingredient Bounty Bars 🥥🍫 Bountys divide opinion but I love them. These can be kept in the fridge as a bar or a freezer as an ice lolly. The perfect healthier alternative with 5 grams of protein. Makes 12 (or more if they are in balls) 225 calories per bar Ingredients: 150g desiccated coconut 400ml 0% fat Greek yogurt 1 tbsp honey (Optional) 300g dark chocolate, melted Method: 1. Mix the coconut, Greek yogurt and honey together until fully combined. 2. Press into a lined tray/tin and freeze for at least 2 hours (overnight is even better). 3. Once firm, slice into bars. Dip or coat each one in melted dark chocolate and place onto a fresh lined tray. 4. Chill in the fridge or freezer for 10 minutes until the chocolate sets… then enjoy 🤝 Perfect for when the sweet tooth kicks in 🍫 #boredoflunch

Sastojci:

150 g ribanog kokosa

400 g grčkog jogurta s 0 % masti

1 žlica meda (po želji)

300 g tamne čokolade

Priprema: Pomiješajte ribani kokos, grčki jogurt i med dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Smjesu rasporedite u kalup obložen papirom za pečenje i stavite u zamrzivač na najmanje dva sata. Ohlađenu smjesu narežite na pločice ili kocke. Svaki komad umočite ili obložite otopljenom tamnom čokoladom. Ostavite u hladnjaku ili zamrzivaču desetak minuta kako bi se čokolada stvrdnula, a zatim poslužite. Dobar tek!