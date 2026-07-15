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MLJAC!

Zdrave Bounty čokoladice: Brz i jednostavan recept bez rafiniranog šećera

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
15.07.2026.
u 09:30

Ako ste ljubitelj Bounty čokoladica, ova domaća verzija mogla bi vas oduševiti. Influencer Bored of Lunch, poznat po brzim i jednostavnim receptima, podijelio je recept za zdravije Bounty kocke koje se pripremaju od samo četiri sastojka.

Odlična vijest za sve obožavatelje kultne Bounty čokoladice! Ako tražite zdraviju verziju omiljene slastice, influencer Bored of Lunch, poznat po jednostavnim i brzim receptima, podijelio je recept za domaće Bounty pločice koje se pripremaju od svega nekoliko sastojaka i ne sadrže rafinirani šećer.

Spoj kokosa i čokolade savršen je za ljetne dane, a ova jednostavna  i zdrava verzija popularne slastice mogla bi vas ugodno iznenaditi. Klasični nadjev zamijenjen je kombinacijom grčkog jogurta i ribanog kokosa, dok se za prirodnu slatkoću po želji može dodati malo meda. Na kraju se sve prelije otopljenom tamnom čokoladom koja desertu daje prepoznatljiv okus i hrskavu teksturu. Ove domaće Bounty pločice možete čuvati u hladnjaku kao rashlađeni desert ili u zamrzivaču ako želite verziju nalik sladoledu, idealnu za vruće ljetne dane. Po želji ih možete narezati na pločice ili oblikovati manje kuglice koje su praktične za posluživanje.

@boredoflunch 4 Ingredient Bounty Bars 🥥🍫 Bountys divide opinion but I love them. These can be kept in the fridge as a bar or a freezer as an ice lolly. The perfect healthier alternative with 5 grams of protein. Makes 12 (or more if they are in balls) 225 calories per bar  Ingredients: 150g desiccated coconut 400ml 0% fat Greek yogurt 1 tbsp honey (Optional) 300g dark chocolate, melted Method: 1. Mix the coconut, Greek yogurt and honey together until fully combined. 2. Press into a lined tray/tin and freeze for at least 2 hours (overnight is even better). 3. Once firm, slice into bars. Dip or coat each one in melted dark chocolate and place onto a fresh lined tray. 4. Chill in the fridge or freezer for 10 minutes until the chocolate sets… then enjoy 🤝 Perfect for when the sweet tooth kicks in 🍫 #boredoflunch #bounty #coconut #sweettooth #healthysnacks ♬ original sound - Bored of Lunch

Sastojci:

  • 150 g ribanog kokosa
  • 400 g grčkog jogurta s 0 % masti
  • 1 žlica meda (po želji)
  • 300 g tamne čokolade

Priprema: Pomiješajte ribani kokos, grčki jogurt i med dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Smjesu rasporedite u kalup obložen papirom za pečenje i stavite u zamrzivač na najmanje dva sata. Ohlađenu smjesu narežite na pločice ili kocke. Svaki komad umočite ili obložite otopljenom tamnom čokoladom. Ostavite u hladnjaku ili zamrzivaču desetak minuta kako bi se čokolada stvrdnula, a zatim poslužite. Dobar tek!
Ključne riječi
kokos zdravi deserti recept domaći bounty

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