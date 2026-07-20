Najtvrdoglavije pasmine: Trenerica objašnjava zašto ih je teže dresirati i kako im pristupiti
Sigurno ste već čuli da su neke pasmine pasa tvrdoglavije od drugih i da ih nije lako dresirati. Za haskije se kaže da su glasni i svojeglavi, akite da ne slušaju nikoga, a biglovi da radije slijede svoj nos nego vlasnika. No krije li se iza toga doista neposluh ili nešto sasvim drugo? Certificirana trenerica pasa Siddhika objašnjava zašto pojedine pasmine djeluju tvrdoglavo i kako im pravilno pristupiti. Neposlušne i svojeglave pse često se proglasi tvrdoglavima, no Siddhika ističe da psi to ne rade namjerno. Njihovo ponašanje najčešće proizlazi iz snažnih urođenih nagona i motivacije koja je u određenom trenutku važnija od poslastice ili pohvale. Često su ljudska očekivanja i nedovoljno poznavanje osobina određene pasmine razlog zbog kojeg trening postaje zahtjevniji. Kod nekih pasa dojam tvrdoglavosti proizlazi iz osobina zbog kojih su izvorno uzgajani. Zato trening ne treba temeljiti na kažnjavanju, nego na razumijevanju njihovih potreba i onoga što ih pokreće. „Nijedan pas nije tvrdoglav namjerno. Kada razumijemo njegove instinkte i potrebe, trening postaje mnogo uspješniji“, zaključuje. Zato preporučuje ranu socijalizaciju, pozitivne metode odgoja i, kada je potrebno, profesionalnu dresuru uz stručnu osobu koja će pomoći vlasnicima bolje razumjeti ponašanje njihove pasmine, prenosi Laylo Pets.
Chow Chow i Shar Pei: Ubrajaju se među najstarije kineske pasmine. Stoljećima su služili kao čuvari i radni psi, pa su zadržali neovisnost i izražen oprez prema nepoznatim ljudima. Iako su privrženi svojoj obitelji, nisu skloni slijepo izvršavati svaku naredbu. Potrebno im je vrijeme da izgrade povjerenje, a uz miran i dosljedan pristup mogu postati stabilni i pouzdani obiteljski psi. Ne traže stalnu pažnju vlasnika, ali vole rutinu i jasno postavljena pravila.
Terijeri: Jack Russell terijer, škotski terijer i bostonski terijer uzgajani su za lov na sitne životinje. Zbog toga imaju izražen lovački nagon, puno energije i veliku dozu upornosti. Kopanje, lajanje ili jurnjava za svakim pokretnim objektom dio su njihova prirodnog ponašanja. Takve navike teško je promijeniti, ali ih se može usmjeriti kroz igru, trening i dovoljno svakodnevnog kretanja. Kada imaju priliku potrošiti energiju, puno su smireniji i lakše surađuju s vlasnikom.
Šnauceri: Vrlo živahni i znatiželjni psi koji vole pratiti što se događa oko njih. Na šetnjama ih lako ometu zvukovi, prolaznici ili druge životinje pa njihova koncentracija brzo odluta. Riječ je o vrlo inteligentnim psima kojima trebaju raznovrsni zadaci, mentalna stimulacija i dovoljno aktivnosti. Kada im postane dosadno, sami pronalaze zanimaciju, a vlasniku se tada može učiniti da ga pas namjerno ignorira. Dobro reagiraju na igre u kojima moraju razmišljati i rješavati jednostavne zadatke jer im mentalna aktivnost jednako bitna kao i fizička.
Shiba Inu: Pasmina poznata po svojoj neovisnosti i samopouzdanju. Brzo uči, ali neće uvijek pokazati želju za suradnjom ako ne vidi razlog za to. Rana socijalizacija i dosljedan odgoj pomoći će da pas razvije dobre navike. Grub pristup kod ove pasmine često daje suprotan učinak, dok strpljenje i pozitivno poticanje donose znatno bolje rezultate. Vlasnici često ističu da Shiba voli imati osjećaj kontrole, zbog čega joj najbolje odgovara miran i dosljedan pristup.
Beagle i ostali goniči: Beagle, baset, bloodhound i jazavčar uzgajani su kako bi satima pratili miris plijena. Kada uhvate zanimljiv trag, gotovo sve ostalo prestaje biti važno. Takvo ponašanje često vlasnici protumače kao neposluh, iako pas samo slijedi instinkt zbog kojeg je uzgojen. Redovite aktivnosti koje uključuju njuškanje i traženje mirisa, poput skrivanja poslastica po stanu ili na dvorištu, mogu pomoći da lakše zadovolji tu potrebu i bude koncentriraniji u svakodnevnim situacijama. Šetnje će im biti puno zanimljivije ako im se dopusti da dio vremena istražuju okolinu vlastitim tempom.
Sibirski haski: Život sibirskog haskija nekad se vrtio oko vuče saonica i dugih putovanja, pa ne čudi što i danas obožava trčanje, istraživanje i boravak na otvorenom. Ako mu nešto privuče pažnju, lako će zaboraviti da ga vlasnik doziva jer će instinkt prevladati nad naučenim naredbama. Zbog toga je važno od najranije dobi uvježbavati dolazak na poziv i omogućiti mu dovoljno svakodnevne aktivnosti. Haskiji su vrlo inteligentni i brzo uče, ali nisu skloni slijepo izvršavati naredbe te često sami procjenjuju situaciju. Kada imaju dovoljno fizičke i mentalne stimulacije, puno će lakše surađivati s vlasnikom.
Akita: Ova japanska pasmina poznata je po snažnoj privrženosti svojoj obitelji, ali i po tome što ne pokušava pod svaku cijenu udovoljiti vlasniku. Voli zadržati dozu samostalnosti pa će često reagirati tek kada procijeni situaciju. Zbog toga je mnogi smatraju tvrdoglavom, no njezin karakter više je rezultat uzgoja nego neposluha. Vlasnicima koji su strpljivi i dosljedni uzvratit će snažnom privrženošću i odanošću.