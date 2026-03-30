Jedan tranzit donosi kaos i duhovno buđenje, a ova četiri znaka su na udaru

Dok se kalendar okreće na 30. ožujka 2026., astrološki svijet bruji o monumentalnim promjenama. Snažna konjunkcija Sunca i Neptuna donosi emocionalne potrese, dok ulazak Venere u Bika nudi tračak stabilnosti, piše Economic Times. Provjerite što zvijezde spremaju za vaš znak.
Dok se kalendar okreće na 30. ožujka 2026., astrološki svijet bruji o monumentalnim promjenama. Snažna konjunkcija Sunca i Neptuna donosi emocionalne potrese, dok ulazak Venere u Bika nudi tračak stabilnosti, piše Economic Times. Provjerite što zvijezde spremaju za vaš znak.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Ovan: Za vatrene Ovnove, 30. ožujka donosi ključnu prekretnicu na profesionalnom planu. Energija dana gura vas prema hrabrim odlukama koje bi mogle definirati vašu budućnost. Možda se pojavi iznenadna poslovna ponuda ili shvatite da je vrijeme za potpunu promjenu smjera. Dok vas Neptun može učiniti pomalo konfuznima, ulazak Venere u vaše polje financija donosi obećanje stabilizacije i nagrada za uloženi trud.
Ovan: Za vatrene Ovnove, 30. ožujka donosi ključnu prekretnicu na profesionalnom planu. Energija dana gura vas prema hrabrim odlukama koje bi mogle definirati vašu budućnost. Možda se pojavi iznenadna poslovna ponuda ili shvatite da je vrijeme za potpunu promjenu smjera. Dok vas Neptun može učiniti pomalo konfuznima, ulazak Venere u vaše polje financija donosi obećanje stabilizacije i nagrada za uloženi trud.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Bik: Bikovi su, s druge strane, zvijezde dana. Venera ulazi upravo u vaš znak, donoseći vam tjedne ispunjene šarmom, privlačnošću i harmonijom. Ovo je idealan dan da se posvetite sebi, uživate u osjetilima i privučete ljubav ili povoljne financijske prilike bez previše muke.
Bik: Bikovi su, s druge strane, zvijezde dana. Venera ulazi upravo u vaš znak, donoseći vam tjedne ispunjene šarmom, privlačnošću i harmonijom. Ovo je idealan dan da se posvetite sebi, uživate u osjetilima i privučete ljubav ili povoljne financijske prilike bez previše muke.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Blizanci: Za Blizance, fokus je na domu i unutarnjem miru. Mjesec u Djevici potiče vas da pospremite svoj životni prostor, ali i svoje misli. Vaš vladar Merkur kreće se direktno, što olakšava komunikaciju, no konjunkcija Sunca i Neptuna sugerira da je najvažniji razgovor onaj koji vodite sami sa sobom.
Blizanci: Za Blizance, fokus je na domu i unutarnjem miru. Mjesec u Djevici potiče vas da pospremite svoj životni prostor, ali i svoje misli. Vaš vladar Merkur kreće se direktno, što olakšava komunikaciju, no konjunkcija Sunca i Neptuna sugerira da je najvažniji razgovor onaj koji vodite sami sa sobom.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Rak: Osjetljivi Rakovi nalaze se među znakovima koji će najintenzivnije doživjeti ovaj dan. Snažna konjunkcija Sunca i Neptuna aktivira vašu duboku emocionalnu prirodu, donoseći jasnoću u odnose i spoznaju o tome što vam je uistinu važno. Moguće je da ćete se osloboditi iluzija o nekome ili doživjeti katarzični trenutak istine.
Rak: Osjetljivi Rakovi nalaze se među znakovima koji će najintenzivnije doživjeti ovaj dan. Snažna konjunkcija Sunca i Neptuna aktivira vašu duboku emocionalnu prirodu, donoseći jasnoću u odnose i spoznaju o tome što vam je uistinu važno. Moguće je da ćete se osloboditi iluzija o nekome ili doživjeti katarzični trenutak istine.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Lav: Lavovima je u fokusu materijalna sigurnost. Mjesec u polju novca traži od vas detaljno planiranje budžeta, dok Venera u Biku otvara vrata uspjehu kroz suradnju s autoritetima. Iako ćete možda osjećati potrebu za povlačenjem, okolnosti će vas gurati u ulogu medijatora na poslu.
Lav: Lavovima je u fokusu materijalna sigurnost. Mjesec u polju novca traži od vas detaljno planiranje budžeta, dok Venera u Biku otvara vrata uspjehu kroz suradnju s autoritetima. Iako ćete možda osjećati potrebu za povlačenjem, okolnosti će vas gurati u ulogu medijatora na poslu.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Djevica: Djevice, s Mjesecom u vlastitom znaku, bit će u centru pažnje. Vaša potreba za redom i organizacijom bit će pojačana, što je dobar način da se nosite s kaotičnom energijom Neptuna. Posvetite se sebi, svom zdravlju i ritualima koji vam donose osjećaj sigurnosti.
Djevica: Djevice, s Mjesecom u vlastitom znaku, bit će u centru pažnje. Vaša potreba za redom i organizacijom bit će pojačana, što je dobar način da se nosite s kaotičnom energijom Neptuna. Posvetite se sebi, svom zdravlju i ritualima koji vam donose osjećaj sigurnosti.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Vaga: Vage će se naći usred vrtloga društvenih događanja, ali i mogućih preokreta u osobnim odnosima. Ovaj dan može donijeti kraj dugogodišnjeg partnerstva ili, obrnuto, početak važne suradnje koja ima potencijal za dugoročan uspjeh. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između tuđih i vlastitih potreba.
Vaga: Vage će se naći usred vrtloga društvenih događanja, ali i mogućih preokreta u osobnim odnosima. Ovaj dan može donijeti kraj dugogodišnjeg partnerstva ili, obrnuto, početak važne suradnje koja ima potencijal za dugoročan uspjeh. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između tuđih i vlastitih potreba.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Škorpion: Škorpioni proživljavaju duboku unutarnju transformaciju. Konjunkcija Sunca i Neptuna aktivira vaše polje podsvijesti, donoseći na površinu stare tajne ili potisnute emocije. Ovo je moćan dan za iscjeljenje, opraštanje i emocionalno otpuštanje. Venera u Biku istovremeno unosi stabilnost u vaše partnerske odnose.
Škorpion: Škorpioni proživljavaju duboku unutarnju transformaciju. Konjunkcija Sunca i Neptuna aktivira vaše polje podsvijesti, donoseći na površinu stare tajne ili potisnute emocije. Ovo je moćan dan za iscjeljenje, opraštanje i emocionalno otpuštanje. Venera u Biku istovremeno unosi stabilnost u vaše partnerske odnose.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Strijelac: Strijelci bi se mogli osjećati izgubljeno i zbunjeno oko smjera u kojem ide njihov život. Neptun unosi kaos u vaše polje doma i intime, no do kraja dana intuicija će vam pokazati put. Fokusirajte se na praktične zadatke kako biste se prizemljili i izbjegli donošenje naglih odluka.
Strijelac: Strijelci bi se mogli osjećati izgubljeno i zbunjeno oko smjera u kojem ide njihov život. Neptun unosi kaos u vaše polje doma i intime, no do kraja dana intuicija će vam pokazati put. Fokusirajte se na praktične zadatke kako biste se prizemljili i izbjegli donošenje naglih odluka.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Jarac: Za ambiciozne Jarce, ovo je dan financijskog suočavanja ili značajne promjene u načinu razmišljanja. Možda se suočite s neočekivanim troškom ili, pak, dobijete priliku za suradnju s inozemstvom koja će od vas zahtijevati veliku prilagodljivost. Venera u Biku budi vašu kreativnu i romantičnu stranu.
Jarac: Za ambiciozne Jarce, ovo je dan financijskog suočavanja ili značajne promjene u načinu razmišljanja. Možda se suočite s neočekivanim troškom ili, pak, dobijete priliku za suradnju s inozemstvom koja će od vas zahtijevati veliku prilagodljivost. Venera u Biku budi vašu kreativnu i romantičnu stranu.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Vodenjak: Vodenjaci će se baviti temama zajedničkih resursa, dugova i intime. Naglasak je na rješavanju financijskih obveza i postizanju transparentnosti u odnosima. Ulazak Venere u Bika donosi mir u obiteljsko okruženje i potiče vas da uljepšate svoj dom, stvarajući od njega utočište od vanjskog svijeta.
Vodenjak: Vodenjaci će se baviti temama zajedničkih resursa, dugova i intime. Naglasak je na rješavanju financijskih obveza i postizanju transparentnosti u odnosima. Ulazak Venere u Bika donosi mir u obiteljsko okruženje i potiče vas da uljepšate svoj dom, stvarajući od njega utočište od vanjskog svijeta.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Ribe: Ribe su apsolutni protagonisti ovog astrološkog događaja. Konjunkcija Sunca i Neptuna događa se u vašem znaku, donoseći vam snažno, gotovo mistično duhovno buđenje. Suočit ćete se s dubokim emocijama i skrivenim istinama o sebi, što može biti preplavljujuće, ali je u konačnici put prema iscjeljenju i autentičnosti. Ovo je vaš osobni reset i dan koji nećete tako skoro zaboraviti.
Ribe: Ribe su apsolutni protagonisti ovog astrološkog događaja. Konjunkcija Sunca i Neptuna događa se u vašem znaku, donoseći vam snažno, gotovo mistično duhovno buđenje. Suočit ćete se s dubokim emocijama i skrivenim istinama o sebi, što može biti preplavljujuće, ali je u konačnici put prema iscjeljenju i autentičnosti. Ovo je vaš osobni reset i dan koji nećete tako skoro zaboraviti.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli

1/