Jedan tranzit donosi kaos i duhovno buđenje, a ova četiri znaka su na udaru
Dok se kalendar okreće na 30. ožujka 2026., astrološki svijet bruji o monumentalnim promjenama. Snažna konjunkcija Sunca i Neptuna donosi emocionalne potrese, dok ulazak Venere u Bika nudi tračak stabilnosti, piše Economic Times. Provjerite što zvijezde spremaju za vaš znak.
Ovan: Za vatrene Ovnove, 30. ožujka donosi ključnu prekretnicu na profesionalnom planu. Energija dana gura vas prema hrabrim odlukama koje bi mogle definirati vašu budućnost. Možda se pojavi iznenadna poslovna ponuda ili shvatite da je vrijeme za potpunu promjenu smjera. Dok vas Neptun može učiniti pomalo konfuznima, ulazak Venere u vaše polje financija donosi obećanje stabilizacije i nagrada za uloženi trud.
Bik: Bikovi su, s druge strane, zvijezde dana. Venera ulazi upravo u vaš znak, donoseći vam tjedne ispunjene šarmom, privlačnošću i harmonijom. Ovo je idealan dan da se posvetite sebi, uživate u osjetilima i privučete ljubav ili povoljne financijske prilike bez previše muke.
Blizanci: Za Blizance, fokus je na domu i unutarnjem miru. Mjesec u Djevici potiče vas da pospremite svoj životni prostor, ali i svoje misli. Vaš vladar Merkur kreće se direktno, što olakšava komunikaciju, no konjunkcija Sunca i Neptuna sugerira da je najvažniji razgovor onaj koji vodite sami sa sobom.
Rak: Osjetljivi Rakovi nalaze se među znakovima koji će najintenzivnije doživjeti ovaj dan. Snažna konjunkcija Sunca i Neptuna aktivira vašu duboku emocionalnu prirodu, donoseći jasnoću u odnose i spoznaju o tome što vam je uistinu važno. Moguće je da ćete se osloboditi iluzija o nekome ili doživjeti katarzični trenutak istine.
Lav: Lavovima je u fokusu materijalna sigurnost. Mjesec u polju novca traži od vas detaljno planiranje budžeta, dok Venera u Biku otvara vrata uspjehu kroz suradnju s autoritetima. Iako ćete možda osjećati potrebu za povlačenjem, okolnosti će vas gurati u ulogu medijatora na poslu.
Djevica: Djevice, s Mjesecom u vlastitom znaku, bit će u centru pažnje. Vaša potreba za redom i organizacijom bit će pojačana, što je dobar način da se nosite s kaotičnom energijom Neptuna. Posvetite se sebi, svom zdravlju i ritualima koji vam donose osjećaj sigurnosti.
Vaga: Vage će se naći usred vrtloga društvenih događanja, ali i mogućih preokreta u osobnim odnosima. Ovaj dan može donijeti kraj dugogodišnjeg partnerstva ili, obrnuto, početak važne suradnje koja ima potencijal za dugoročan uspjeh. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između tuđih i vlastitih potreba.
Škorpion: Škorpioni proživljavaju duboku unutarnju transformaciju. Konjunkcija Sunca i Neptuna aktivira vaše polje podsvijesti, donoseći na površinu stare tajne ili potisnute emocije. Ovo je moćan dan za iscjeljenje, opraštanje i emocionalno otpuštanje. Venera u Biku istovremeno unosi stabilnost u vaše partnerske odnose.
Strijelac: Strijelci bi se mogli osjećati izgubljeno i zbunjeno oko smjera u kojem ide njihov život. Neptun unosi kaos u vaše polje doma i intime, no do kraja dana intuicija će vam pokazati put. Fokusirajte se na praktične zadatke kako biste se prizemljili i izbjegli donošenje naglih odluka.
Jarac: Za ambiciozne Jarce, ovo je dan financijskog suočavanja ili značajne promjene u načinu razmišljanja. Možda se suočite s neočekivanim troškom ili, pak, dobijete priliku za suradnju s inozemstvom koja će od vas zahtijevati veliku prilagodljivost. Venera u Biku budi vašu kreativnu i romantičnu stranu.
Vodenjak: Vodenjaci će se baviti temama zajedničkih resursa, dugova i intime. Naglasak je na rješavanju financijskih obveza i postizanju transparentnosti u odnosima. Ulazak Venere u Bika donosi mir u obiteljsko okruženje i potiče vas da uljepšate svoj dom, stvarajući od njega utočište od vanjskog svijeta.
Ribe: Ribe su apsolutni protagonisti ovog astrološkog događaja. Konjunkcija Sunca i Neptuna događa se u vašem znaku, donoseći vam snažno, gotovo mistično duhovno buđenje. Suočit ćete se s dubokim emocijama i skrivenim istinama o sebi, što može biti preplavljujuće, ali je u konačnici put prema iscjeljenju i autentičnosti. Ovo je vaš osobni reset i dan koji nećete tako skoro zaboraviti.