Vaš ljubimac stalno laje na druge pse? Ovo su tri trika kako da to spriječite

Ponekad čak i najjednostavnija šetnja sa psom može postati izazovna ako vaš ljubimac počne lajati na druge pse. Takvo ponašanje može biti neugodno i za vlasnika i za prolaznike, a često je znak uzbuđenja, straha ili želje za dominacijom. Ako vaš pas laje na svakog psa kojeg sretne u šetnji, niste sami. To je jedan od najčešćih problema u ponašanju s kojima se vlasnici pasa suočavaju. Ono što bi trebao biti opuštajući izlet može brzo postati stresno iskustvo ako vaš pas glasno laje, stvarajući scenu.

Dobra vijest je da postoje jednostavne tehnike koje mogu pomoći vašem psu da ostane miran i usredotočen u blizini drugih kućnih ljubimaca. "Ne želite da šetnje postanu noćna mora jer vaš krzneni prijatelj počinje bijesno lajati svaki put kada ugleda drugog psa. Pokazat ćemo vam kako zaustaviti lajanje vašeg psa na druge pse, da je jedna od ključnih stvari razumjeti zašto su toliko glasni i što učiniti s drugim 'problematičnim' lajanjem", objasnili su iz vodećeg britanskog brenda hrane za kućne ljubimce Pedigree. Kao prvu stvar predložili su odvraćanje pozornosti. Stručnjaci za pse rekli su da je jedan od najboljih načina djelovanja kada vaš pas počne lajati brzo ga odvratiti, piše Daily Express.

Dobra je ideja imati neke trikove u rukavu da biste odvratili pozornost svog četveronožnog prijatelja prije nego što počne lajati na drugog psa. "Možete ovo shvatiti doslovno i naučiti svog psa nekim trikovima. Alternativno, možete ga odvratiti dajući mu njegovu omiljenu igračku ili igrajući se ​​s njim", savjetovali su stručnjaci. Ako se lajanje vašeg psa lako popravi ometanjem, to može biti znak da je vašem psu dosadno.

Stručnjaci su rekli da neki psi prirodno postaju bučni kada su nedovoljno stimulirani. "Ako sumnjate da je to slučaj, povećanje njihove fizičke i mentalne stimulacije može pomoći. Za tjelesnu aktivnost, redovite šetnje su bitne, ali zanimljive i aktivne igre su jednako važne. Mentalna stimulacija može se pružiti kroz treninge, interaktivnu igru ​​ili posude za hranjenje koje potiču psa na razmišljanje. Održavanje psa fizički i mentalno aktivnim može značajno smanjiti neželjeno lajanje", objasnili su.

Ako vaš pas često laje na druge pse tijekom šetnji, može pomoći da ga držite na povodcu i nastavite šetati, osiguravajući da susreti s drugim psima budu kratki i kontrolirani, rekli su stručnjaci iz Pedigreea. Psi ne laju uvijek iz straha ili zbog zaštite. Ponekad to čine jer žele pažnju ili im nedostaje treninga. Ova vrsta lajanja naziva se "lajanje na zahtjev". Prema Orlando Dog Trainingu, to vrlo uporno i visoko lajanje često je usmjereno prema vlasniku, članovima kućanstva ili drugim psima.

"Vaš pas pokušava dobiti ili 'zahtijevati' vašu pažnju, hranu, igru, šetnju ili nešto drugo. Kada je lajanje usmjereno prema drugom psu, tada izgleda vrlo slično. Jedan pas neprestano laje na drugog psa koji često ignorira njihov pokušaj interakcije", objasnili su. Stručnjaci u Paw by Paw trainingu također se slažu da bi vlasnici trebali jednostavno odvesti svog krznenog prijatelja, ali ga ne grditi jer je važno povećati udaljenost između vašeg psa i "objekta interesa", a istovremeno ne nagrađivati ​​loše ponašanje dajući mu pažnju.

"Zaista je važno napomenuti da je kod pasa koji žele pažnju od ljudi svaka pažnja dobra stvar. To znači da čak i ako pogledate svog psa, dali ste mu ono što želi. To također znači da neće funkcionirati ako ih grdite zbog lajanja na zahtjev jer žele pažnju u bilo kojem obliku, čak i ako smo im dali 'lošu' pažnju. Vašem psu neće biti važno jer je dobio ono što je htio", podijelio je glasnogovornik Paw by Paw treninga. Kao treću stvar stručnjaci su naveli poslastice.

"Poslastice se mogu koristiti za obeshrabrivanje lajanja, ali vrijeme je ključno. Nikada ih nemojte davati nakon što je vaš pas već lajao na drugog psa jer bi to moglo pojačati ponašanje", objasnio je specijalist za pse u Pedigreeu. Cilj je nagraditi psa kada ostane miran i tih u prisutnosti drugog psa, čime se u budućnosti pojačava opuštena reakcija. Važno je zapamtiti da je lajanje način na koji psi komuniciraju, stoga ne želite da potpuno prestanu. Cilj je naučiti psa što je primjereno ponašanje i što se smatra dobrom psećom "etikom".