Brodarica: Obala koju su nekad zvali 'ženino' raj je nogometaša

Sjedili su Božo Jović i Božo Svirčić u kafiću ispod "Zlatne ribice", kultnog mjesta u Brodarici sa stoljetnom tradicijom u ugostiteljstvu, i gledali prema tristotinjak metara udaljenom Krapnju, najnižem naseljenom otoku na svijetu, s kojeg su obojica potekla. Imenjacima je zbroj godina veći od 160, no pamćenje ih dobro služi pa govore kako je na Krapnju živjelo više od tisuću stanovnika, a tri škole bile su pune đaka u vrijeme kad je u Brodarici bilo izgrađeno tek desetak kuća. Danas je slika sasvim drukčija, na otoku je manje od stotine stalnih stanovnika dok u sezoni Brodarica s nekih 2500 "naraste" na 8000 ljudi. Dnevno.

Brodarica: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice

Vile imaju Kramarić, Pjaca, Rog

Obalu u Brodarici, objašnjavaju Jović i Svirčić, zvali su "ženino" jer su neplodnu zemlju uz more nasljeđivale otočanke dok su muški dobili tada vrijedna, a sad manje atraktivna zemljišta s druge strane Jadranske magistrale koja je u međuvremenu prošla i dovela im turiste.

Uz more je viluna kat do kojeg se stiže dizalom podigao i jedan od najbogatijih Hrvata, Steve Stipo Bubalo koji je ovih danaameričku adresu sa suprugom Luisom na tri mjeseca zamijenio brodaričkom Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– Infrastruktura ne prati ovoliki porast stanovnika – žale se imenjaci dodajući kako je mana Brodarice i to što nema pravi centar. Krivo im je i što nisu uspjeli dobiti status općine, uvjereni da bi tada bilo bolje nego sada kad su administrativno dio Šibenika.

– Ma brodarička rivijera je najljepša i najbolja na svijetu – izlazeći iz čistog mora dobacuje gost iz Švedske, hrvatskih korijena.

– Mi imamo lijepe plaže, kod nas stvarno možete uživati u dnevnom i u noćnom izlasku, apartman za četvero iznajmljuje se po cijeni od 80 do 120 eura, ovisno o položaju i opremljenosti – kaže Antonija Grubišić, voditeljica Turističke zajednice Brodarica – Krapanj.

Obala Brodarice duga je oko četiri kilometra, na svakoj su plaži ugostiteljski objekti, uz popratne sadržaje, a svaki tren brod vozi do Krapnja, gdje su plaže na svakom koraku.

Brodarica ima i svoje "naselje nogometaša" u kojem vile imaju Kramarić, Pjaca i Rog. Uz more je vilu na kat do kojeg se stiže dizalom podigao i jedan od najbogatijih Hrvata, Steve Stipo Bubalo koji je ovih dana američku adresu sa suprugom Luisom na tri mjeseca zamijenio brodaričkom, gdje nas je i dočekao i ispričao nam svoju impozantnu životnu priču, od bijega iz JNA-a, osude na smrt strijeljanjem, dolaska u Ameriku bez ičega osim mišića i uistinu ostvarenja američkog sna.

– U Brodaricu me prije 20 godina dovelo prijateljstvo, napravio sam kuću i odonda dolazim svake godine. Nisam bio samo jednom, kad je bila korona koja me "uhvatila" u mojoj kući na Havajima pa sam morao ostati tamo osam mjeseci. Uvijek mi je drago doći ovamo i vidjeti kako Brodarica, a i Šibenik, svake godine idu prema gore – kaže 93-godišnji Bubalo u čijem je vlasništvu i poljoprivredno gospodarstvo Vrana u Biogradu na Moru, do kojeg se za boravka u Hrvatskoj redovito sam vozi.

Za plažu bira onu jednako dostupnu svima, pred svojom vilom, a za more u Brodarici kaže da je – fantastično.

Najpoznatija slovenska food blogerica Urška Fartelj iz Murske Sobote, svoj je mir i inspiraciju također našla u maloj Brodarici. Urška je i autorica nekoliko uspješnih kuharica "220 stupinj poševno", što u prijevodu znači 220 stupnjeva dijagonalno pa objašnjava da je bit u tome da najbolji recepti nastaju kad u njih dodate nešto svoje, što je ona i učinila.

Urška kuha i piše knjige

– U Brodaricu dolazim posljednjih 40 godina, najprije s roditeljima, sad s obitelji, i tu kuham, fotografiram jela i pišem knjige. Ako mene pitate, najbolji recepti nastaju na odmoru i na moru – kaže Urška čija će knjiga "Iz vrta u špajzu" uskoro biti objavljena u Sloveniji, a kompletno je nastala upravo u Brodarici gdje Urška istinski uživa i kaže da se tu osjeća "kao kod kuće".

Posjet Brodarici završili smo na popularnoj šljunčanoj plaži Rezalište, u plažnom baru Prestige u kojem se uvijek traži mjesto više.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10

Čistoća i urednost mjesta 9

Plaže 10

Raznolikost smještaja 8

Kvaliteta ugostiteljske ponude 9

Sadržaji za djecu 9

Događanja 8

Opskrbljenost 10

Autohtonost 7

Opći dojam 8 Ukupno 88