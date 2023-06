'Bivša profesorica iz srednje me upoznala s ljubavi života, a zbog njega mi je Kostarika novi dom'

Amerikanka iz Kolorada ispričala je kako ju je srednjoškolska profesorica upoznala sa svojim šogorom; i ako ništa nije očekivala, ispalo je da je on ljubav njenog života. U rujnu 2021. Ellie Gervais (25) se, kaže, spremala otputovati u Kostariku, kada je iznenadila u supermarketu naletjela na svoju bivšu profesoricu humanističkih znanosti Jessicu (40). Jessica joj je tada rekla da je ona prije 20 godina zahvaljujući posjeti Kostariki upoznala svog supruga, a Ellie je savjetovala da se tamo javi njegovom bratu. "Imam šogora koji je otprilike tvojih godina, kladim se da bi mu bilo drago upoznati te', rekla joj je tada Jessica, te je tih dana svom šogoru poslala njen broj.

“Jessica mi je dala broj, ali sam iskreno zaboravio nazvati. Onda sam, nekoliko tjedana kasnije digao slušalicu i pet vidio poruke pa sam je nazvao i pitao želi li se naći", ispričao je Pablo iz Kostarike. Njih su se dvoje dogovorili za surfanje i istraživanje lokalnih plaža. "Pokupio me na motociklu", rekla je Gervais, “a kad je skinuo kacigu, pomislila sam kako je on najljepši muškarac kojeg sam vidjela u životu!”, nastavila je.

A njihov je sudbonosni prvi susret slično upamtio i Pablo. “Bio sam zaljubljen u nju od prvog dana”, rekao je. “Znao sam da je ona moja srodna duša". Par je službeno počeo izlaziti u studenom 2021., a Gervais je ubrzo Jessici porukom javila da je potpuno zaljubljena. "Ni u snu nisam očekivala da ću se s nekim uopće htjeti družiti, a kamoli se zaljubiti. U to sam vrijeme čak mislila da sam pomalo emotivno nedostupna, no on je srušio sve moje zidove. Sve mi se još čini kao magija!", ispričala je.

Nakon što je neko vrijeme provela sa Pablom, Gervais je odlučila ostati u Kostariki i naučiti španjolski, a trenutno par radi na dobivanju vize za Pabla kako bi mogli skupa posjetiti SAD, da on napokon upozna njenu obitelj. "Nakon toga bismo se htjeli vratiti u Kostariku gdje bismo i ostali. Stvari tu nisu idealne, ali nama je dobro", kaže Gervais koja je osim Pabla zavoljela i taj 'prirodni raj' u Sjevernoj Americi, sa čak 20-ak nacionalnih parkova i 15-ak rezervata i zaštićenih područja koji skupa pokrivaju čak 25 posto državnog teritorija. Ipak, napominje Gervais, stvarno bi htjela Pablu pokazati idilu Božića u Koloradu.

Vjenčanje na Zoom-u! Upoznali su se tijekom pandemije, nikada se nisu vidjeli uživo: "Nikada nisam mislila da će se ovo meni dogoditi!"