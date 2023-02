Biste li trebali piti vodu s limunom natašte? Evo što o tome kaže žena koja je to isprobala!

U to da je limun dobar za zdravlje vjerojatno nitko ne sumnja, no krije li svakodnevno pijenje vode s limunom neke prave zdravstvene benefite za naš organizam? To je odlučila provjeriti i Gianluca Russo kad je pristala na izazov da tjedan dana pije samo – vodu s limunom. Vjerojatno ste i sami čitali o brojnim ljekovitim svojstvima limuna koji se spominje i kao prirodni antibiotik, ističe se njegova blagodat za imunitet, prirodni je antiseptik te pomaže ublažiti grlobolju i menstrualne bolove. Prema nekima, voda s limunom pomaže i u borbi protiv mladenačkih akni.



Russo je tjedan dana ujutro natašte pila 2.5 dcl vode s pola iscijeđenog limuna, a već je, kaže, pri kraju tjednog izazova primijetila da joj je koža čišća i svjetlija.

"Neki recepti koje sam pronašla kažu da voda treba biti topla, ali mi je to, iskreno, bilo bljutavo pa sam se odlučila za svježiju varijantu, a na moje iznenađenje, brzo sam vidjela rezultate. Lice mi se očistilo od bubuljica, čak i od manjih tamnih pigmentacijskih mrlja i koža mi je bila gotovo besprijekorna: bez upala ili viška sebuma i bez novih tamnih mrlja. Osim toga, postala je i puno mekša na dodir i dosta svjetlija", piše Russo za Insider Inače, voda s limunom jedan je od načina za unošenje potrebne količine C vitamina i za povećanje hidratacije.

Kako je nekoliko dana nakon završetka izazova uslijedilo i negativno razočarenje i dio akni se počeo vraćati, sigurna je, kaže, da ju je od upala štitio upravo limun.



"Uz to, voda s limunom pomogla je i mom oralnom zdravlju, a bila sam i manje naduta", napisala je Russo, a to ide u prilog istraživanjima koja kažu kako voda s limunom može djelovati i kao prirodni diuretik.



"Poboljšao mi se ten, osvježio dah i uravnotežila probava, no nisam primijetila druge zdravstvene benefite", piše, svjesna da je tjedan dana izazova prekratak period.



"Ipak, imala sam i jedan negativan učinak pijenja vode s limunom; svakog dana bila sam žedna, a ako tu žeđ ne utažim, u ustima mi je ostajao čudan okus", dodaje Russo i zaključuje kako će definitivno razmisliti o tome da joj voda s limunom postane stalna svakodnevna praksa.

