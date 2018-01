Besplatan ulaz, brojni izlagači i fantastični prateći sadržaji

U Westgateu se užurbano priprema dvanaesti po redu Wedding EXPO, najveći sajam vjenčanja u regiji na kojem će svoje usluge i proizvode predstaviti izlagači iz cijele Hrvatske.

Dvanaesti Wedding EXPO održava se od 26. - 28. siječnja i nudi budućim mladencima apsolutno sve što je potrebno za najsretniji dan u životu. Zlatari, slastičari, ugostitelji, snimatelji, fotografi, cvjećari, dizajneri papirne galanterije, vizažisti, frizeri, bendovi i još mnogi drugi predstavit će se u najboljem izdanju i s bogatim sajamskim popustima. Mladenke će najviše zanimati vjenčanice, a njih će biti u izobilju – veliki broj uglednih salona izložit će najnovije kolekcije u kojima će se pronaći modeli za svačiji ukus i, što je najvažnije, za svačiji džep!

„Naš sajam je nezaobilazno mjesto za sve one koji planiraju uskoro uploviti u bračnu luku pa očekujemo golem broj posjetitelja. Pripremili smo i atraktivno darivanje u kojem mladenka može za svog budućeg muža osvojiti odijelo, košulju i kravatu Wedding City! Sve što treba napraviti je otići na prvi kat do Wedding Cityja i tamo odgovoriti na našu malu pitalicu: Zašto je baš ON odabranik Vašeg srca?“ – kaže vlasnica Wedding Cityja i organizatorica sajma Dea Olup.

Wedding EXPO iznimno je omiljen među mladencima i svima koji će to tek postati zbog svojih golemih prednosti – održava se u Westgateu koji nudi brojne prateće sadržaje, ulaz na sajam je besplatan, parkirnih mjesta ima napretek, a radno vrijeme je više nego idealno jer se u sklopu sajma održava i Late Night Shopping. Prva dva dana posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi izlagača sve do 23:00 sata, a u nedjelju je sajam otvoren do 21:00 sat.