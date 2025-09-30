Automehaničar otkriva: S ovih 5 automobila sigurno ćete prijeći barem 300 tisuća kilometara

Kupnja automobila bez detaljnog istraživanja može biti skupa pogreška. Lako je završiti s vozilom koje je sklono kvarovima, ima problematičan mjenjač ili jednostavno ne traje onoliko koliko biste željeli. Idealno bi bilo odabrati automobil koji bez većih poteškoća može izdržati barem 300.000 kilometara.

U novom videu na TikToku, automehaničar Zach Trahan izdvojio je pet modela za koje jamči da bez problema prelaze 320.000 km. Na temelju vlastitog iskustva, ističe kako su ovi automobili iznimno pouzdani i dugovječni, a pritom neće isprazniti vaš novčanik stalnim popravcima. Evo koje preporučuje:

1. Honda Civic: “Možete odabrati bilo koji Civic i bez brige ćete prijeći 300.000 kilometara – svaka generacija jednako je pouzdana kao prethodna2, kaže Trahan. Od 2015. godine, Civic stalno dobiva visoke ocjene kod stručnjaka. Za 2025. godinu Civic Type R proglašen je najboljim sportskim hatchbackom, s ocjenom 9,9/10, dok obični Civic drži drugo mjesto među kompaktnim automobilima s ocjenom 9,2. Osim što je zabavan za vožnju, Civic nudi praktičnost i udobnu unutrašnjost, što ga čini jednim od najtraženijih modela u svojoj klasi.

Foto: shutterstock

2. Toyota Camry: “Svaka generacija Camryja je pouzdana”, tvrdi Trahan, “Čak i uz lošije održavanje, ovaj auto će gotovo sigurno prijeći 300.000 kilometara”. Stručnjaci hvale Camry zbog dugovječnosti, sigurnosti, isplativosti i moderne proizvodnje. Često se ističe da je na cestama i danas lako uočiti starije modele iz ranih 2000-ih – dokaz koliko su dugotrajni.

3. Lexus IS250 / IS350: “Imao sam jedan od ovih i nemilosrdno ga vozio, a izdržao je 400.000 kilometara bez kvarova”, priznaje Trahan. Prema njegovim riječima, dugotrajnost ovih modela govori sama za sebe.

Razlike između modela:

IS350 F Sport: najviše performanse i snaga, idealan za one kojima klima nije presudna.

IS350 AWD: odličan izbor za hladnije krajeve, iako uz nešto veću potrošnju.

IS250 AWD: luksuzna opcija za vozače kojima brzina nije prioritet.

Bez obzira na odabir, Lexus IS serija nudi luksuz, pouzdanost i trajnost od najmanje 300.000 kilometara.

4. Honda Accord: “Accord će vam trajati jednako dugo kao Civic”, kaže Trahan, dodajući da preferira starije modele. Publikacija Car and Driver opisuje Accord kao “potpuni uspjeh” – obiteljsku limuzinu s prostranom, kvalitetno izrađenom unutrašnjošću i vrhunskom praktičnošću. Najnoviji modeli i dalje potvrđuju status Accorda kao jedne od ikona automobilskog tržišta.

Foto: shutterstock

5. Ford Crown Victoria: Ako postoji automobil koji zaslužuje titulu neuništivog, to je Crown Victoria, koji se proizvodio od 1998. do 2011. godine. “Nije najljepši auto na svijetu, ali ako tražite vozilo koje traje vječno – to je to“”, ističe Trahan. Kao dokaz, 2024. godine jedan je ljubitelj automobila kupio bivši njujorški taksi Crown Vic iz 2011. s više od 800.000 kilometara – i još uvijek radi.

Foto: shutterstock

Prema Trahanu, ako birate između ovih modela, teško da možete pogriješiti. Oni su pravi primjer kako pouzdan automobil može izdržati desetljeća vožnje i stotine tisuća kilometara.