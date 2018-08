Ambrozija u punom cvatu, olakšanje stiže tek s prvim mrazom

Ambrozija je u punom cvatu, njezin peluda više nije pošteđena ni obala, dok su u Slavoniji izmjerene ekstremne vrijednosti. Pogled na peludni semafor jasno pokazuje da idući dani također donose visoku koncentraciju ambrozije, što znači da će zdravstvene teškoće osjećati sve alergični na njezin pelud.

Sezona tog korova koji uzrokuje dišne probleme, nadražen nos, grlo, suzne oči koje svrbe i peckaju, što su najučestaliji simptomi alergije. Stručnjaci nemaju dobru vijest za alergičare jer će ambrozija mučiti intenzivno bez sumnje i ostatak mjesec.

Najgore je u Slavoniji

– Od ponedjeljka su koncentracije ambrozije visoke i to će se zadržati do prve jače oborine. Najgora je situacija na području istočne Slavonije, gdje su vrijednosti višestruko veće, a na žalost, budući da smo i turistička zemlja, moram reći da je prisutna i duž cijele jadranske obale, čega prije 15-ak godina nije bilo. Sigurno će potrajati tijekom cijelog kolovoza i možemo reći da će trajati sve do pojave prvih mrazova – objašnjava dr. sc. Barbara Stjepanović, dipl. ing. voditeljica Laboratorija za aerobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Posljednjih su dana u osjetljivih osoba počeli jači simptomi alergije, a kako će tko reagirati, ovisi o svakomu organizmu, odnosno njegovu imunološkom sustavu. Tako će netko, objašnjava dr. Stjepanović, reagirati već i na trideset peludnih zrna te osjećati opću nelagodu, svrbež nosa, očiju itd. Najbolja je prevencija uklanjanje ovog korova, za što je sada prekasno jer bi to sada kad je ambrozija u punom cvatu samo višestruko povećalo njezine vrijednosti, odnosno pelud. Zagreb stoga, ističe dr. Stjepanović, ima akcije uklanjanja ambrozije prije ljeta, a ono što svatko osjetljiv na ovaj korov može učiniti jest na vrijeme početi s imunoterapijom. Mnogi, međutim, do same sezone ne znaju još da su osjetljivi, odnosno alergični. Broj alergičnih generalno godinama je u porastu, a nema pravila u smislu spola ili dobi jer oboljeti mogu svi.

– Alergičan je sve veći broj osoba, ne samo na pelud nego općenito. Tome pridonosi više uzroka; način života s manje odmora, neredovita prehrana... Ne možemo govoriti o jednom čimbeniku – govori dr. Stjepanović.

Alergeni cijeli godine

Koncentraciju peludi pa i intenzitet tegoba svatko može provjeriti na takozvanom peludnom semaforu, a postoji i besplatna aplikacija za mobitel, napominje naša sugovornica, i ti su podaci dostupni i na internetskoj stranici spomenutog Zavoda (www.stampar.hr). Osim terapije u onih koji već imaju dokazanu alergiju, svatko si može olakšati simptome alergije uz uobičajene preporuke: izbjegavati boravak na otvorenom, ne otvarati prozor automobila tijekom vožnje, ne sušiti rublje na svježem zraku, ne provjetravati stambeni prostor, “držati” se boravka u zatvorenom i klimatiziranom prostoru...

Ovakvi će se uvjeti zadržati, konkretnija promjena vremena oslabit će cvatnju no zapravo tijekom cijele godine aktualni su neki alergeni iz prirode.

– U kontinentalnom dijelu bit će malo zatišje, ali već u prvom mjesecu negdje se pojavljuju vjesnici peludnih alergija, odnosno lijeska i joha. Na moru je, na žalost, to aktualno tijekom cijele godine, samo se izmjenjuju biljke i periodi cvatnje – govori dr. Stjepanović.Procjenjuje se da gotovo 30 posto stanovnika Hrvatske ima neku alergijsku bolest. Osim peludnih alergija, raste i broj osjetljivih na hranu, prašinu, životinjsku dlaku, ugrize insekata, lijekove. Valja napomenuti da peludna zrnca mogu letjeti i sto kilometara, a najviše se zadržavaju do 10 metara od tla.

>> Kako si pomoći ako imate alergiju na ambroziju

