Od boja do položaja kreveta: Akupunkturistica otkriva devet trikova za mirniji i bolji san

Poznato je da san ima presudnu ulogu u našem zdravlju, a rješavanje problema sa spavanjem neće samo pomoći u prevenciji nekih bolesti, već će uvelike doprinijeti cjelokupnom zdravlju, ali i dugovječnosti. prema kineskoj medicini kvalitetan je odmor moguć samo ako su jin i jang dobro izbalansirani, a u spavaćoj je sobi postignut 'optimalni feng shui'.

Kineska liječnica i akupunkturistica dr. Tsao-Lin E. Moy opisala je za MindBodyGreen devet trikova za što ugodniji i mirniji san. Evo što kaže:

1. Prije spavanja isprobajte tehniku disanja '4-7-8'

Disanje snažno utječe na rad organizma, misaone procese i na raspoloženje, a mnogi vjeruju da se jednostavnim fokusiranjem na udisaje i izdisaje možemo opustiti.

Foto: Shuttershock

Sjednite ili lezite na krevet

Postavite vrh jezika iznad gornjih zuba

Zatvorite usta i udišite kroz nos dok u sebi odbrojavate četiri sekunde

Zadržite dah na sedam sekundi

Polako izdišite kroz usta osam sekundi

2. Ranije idite na spavanje

Dr. Moy kaže da nam je 'energija najmirnija od 23 sata do 1 ujutro pa preporučuje odlazak u krevet prije 23 h kad god je to moguće, da vam se biološki sat sinkronizira s tom opuštajućom energijom.

3. Spavajte u hladnoj i mračnoj sobi

Jaka svjetlost prije spavanja može suzbiti proizvodnju melatonina pa je bitno da je u sobi mrak. Što se tiče temperature, idealno bi bilo da je ona nešto niža nego preko dana u dnevnoj sobi, od 20 do 22 C stupnja. Tijelo naime samo spušta svoju temperaturu tijekom odmora, a održavanje sobe hladnom pomoći će vam da duže ostanete u dubokom snu.

4. Umirite se s akupunkturom

Foto: Shuttershock

Gotovo da nema smetnje koju akupunktura ne može barem ublažiti, a to je slučaj i s problemom nesanice. Jedna od blagodati akupunkture je što povećava lučenje melatonina, hormona potrebnog za dubok i miran san.

5. Krevet okrenite prema vratima

Kako bi vam spavaća soba uistinu bila utočište za spavanje, feng shui filozofija preporučuje okretanje kreveta prema vratima. Ako vam je problem nedostatak privatnosti, možete u sobu staviti i fiksirane japanske zavjese (poznate i kao zavjese na ploči, ravne, vertikalno rastegnute tkanine fiksirane na vrh i na dno okvira).

Tako ćete čak i uz otvorena vrata sobe napraviti 'granicu' s vanjskim svijetom i spriječiti raspršivanje energije.

6. Pazite na boje

Boja je vrlo bitan segment za ukupan feng shui pa pripazite: ako ste u maloj spavaćoj sobi, nježni i neutralni učiniti će je vizualno većom i svjetlijom. Za opuštanje u spavaću sobu ukomponirajte hladnije boje poput plave i sive koje će usporiti energiju.

Foto: Shuttershock

7. Iz sobe iznesite ogledala i fotografije

Uklonite ogledala okrenuta prema krevetu jer reflektiraju energiju i mogu vam podsvjesno izazvati stres. Isto tako, imajte na umu da u sobi ne želite tuđu energiju pa nemojte u njoj držati tuđe fotografije, koliko vam god netko bio drag.

8. Spavajte bez TV-a i računala

Brojne su studije pokazale da ekran utječe na kvalitetu sna, a često je i podsjetnik na neke poslovne zadatke ili 'to do liste' - a to vam prije spavanja nikako ne treba.

Foto: Shuttershock

9. Spavaća soba treba biti uredna

Održavanje mjesta spavanja urednim i bez predmeta koji vas ometaju uvelike doprinosi miru i mentalnoj bistrini, a pomoći će i ako se okružite sa sitnicama koji vas smiruju

