Nutricionistica otkriva: Jedite ove namirnice ako se želite riješiti bora, nadutosti i moždane magle

Kronični stres, onaj koji traje tjednima ili mjesecima, ne opterećuje samo živce, nego i cijelo tijelo. Može se pretvoriti u glavobolje, umor, probavne tegobe i nesanicu, ali i ubrzati starenje organizma. Kao unutarnji alarm koji ne prestaje zavijati, dugotrajan stres oštećuje stanice, pojačava upale i remeti ključne regenerativne procese u tijelu. Stres, naravno, nećete 'izliječiti' samo jednom namirnicom, ali možete mu ozbiljno stati na kraj tako što ćete pametnije puniti smočnicu. Nutricionistica, kuharica i dijetetičarka Nicolette Pace s Long Islanda predlaže svakodnevne namirnice koje mogu pomoći kod tri česte posljedice stresa: bora, nadutosti i moždane magle, piše NY Post.

Bore: Previše šećera u prehrani ne 'sjeda' samo na struk nego i na lice. U procesu koji se naziva glikacija, višak šećera veže se na bjelančevine poput kolagena i elastina te ih oštećuje i 'ukrućuje'. Rezultat su slabija elastičnost kože, izraženije bore, opušteni tonus i znakovi preranog starenja.

Osim što je važno smanjiti dodani šećer, Pace savjetuje kombiniranje potpunih proteina (iz mesa, jaja, piletine) s namirnicama bogatima vitaminom C. Ta kombinacija pokreće 'biološku lavinu' stvaranja i jačanja kolagena, proteina koji koži, kostima, tetivama i ligamentima daje čvrstoću i strukturu. Ukratko, tanjur pun proteina i povrća s vitaminom C, poput paprike, agruma ili brokule, radi više za vaš ten nego najskuplja krema.

Nadutost: Stres je samo jedan od razloga zašto vam trbuh može biti kao balon. Tu su i GERB, intolerancije na hranu, pojedini lijekovi i loše prehrambene navike. Ipak, ono što jedete može itekako pomoći. 'Namirnice s enzimskim, diuretičkim ili blago laksativnim djelovanjem olakšavaju nadutost i potiču redovitu probavu', objašnjava Pace.

Posebno ističe đumbir jer sadrži enzim zingibain, papaju (papain) i ananas (bromelain – miks probavnih enzima). Ti enzimi razgrađuju bjelančevine na manje dijelove, olakšavaju probavu, pomažu bolju apsorpciju hranjivih tvari i smanjuju osjećaj težine i napuhanosti. Dobro je na jelovnik uvrstiti i celer, koji ima prirodno diuretičko djelovanje te istovremeno hidratizira sluznicu probavnog sustava i 'omekšava' kretanje sadržaja kroz crijeva.

Idealne za zaposlene vlasnike: Ovo je top 10 'lijenih' pasmina pasa koje zahtijevaju najmanje šetnje

Moždana magla: Moždana magla nije službena dijagnoza, ali svi znamo kako izgleda: teško se koncentrirate, pamćenje vas izdaje, a misli su spore i mutne. Tu prehrana također može odigrati važnu ulogu. 'Namirnice koje najviše pomažu pamćenju, jasnoći i fokusu bogate su luteinom, pigmentom koji se obično spominje u kontekstu zdravlja očiju', kaže Pace.

Lutein je antioksidans iz skupine karotenoida koji ne samo da dospijeva do oka, nego prolazi i krvno-moždanu barijeru te se nakuplja u tkivu mozga. Najviše ga ima u špinatu i tamnom lisnatom povrću, ali i u narančastom i žutom voću i povrću poput mrkve, rajčica, dinje i batata. Redovitim unosom ovih namirnica dajete svom mozgu dodatnu 'zaštitnu mrežu' od oksidativnog stresa i pomažete mu da funkcionira bistrije, čak i onda kad vas svakodnevica pritišće sa svih strana.