6000 kalorija, šest obroka i goveđe srce: Haaland otkrio prehranu kojom održava vrhunsku formu

Impresivna fizička sprema Erlinga Haalanda nije rezultat samo intenzivnih treninga. Osim što dominira nogometnim terenima, ovaj sportaš često privlači pozornost šaljivim ili bizarnim objavama na društvenim mrežama. Ovoga puta zanimanje javnosti izazvali su detalji njegove prehrane koje je podijelio u dokumentarcu Haaland: The Big Decision. Iz jelovnika je u potpunosti izbacio ultraprerađenu hranu, rafinirane šećere i uobičajene dodatke prehrani poput proteinskih prahova, a prednost daje lokalno uzgojenim i svježim namirnicama.

Njegov dan započinje doručkom koji uključuje domaća jaja, kruh od kiselog tijesta, jogurt te kavu sa sirovim mlijekom i medom ili javorovim sirupom. Slijedi obrok od pilećih prsa i tjestenine, pripremljen bez dodane soli i industrijskih ulja. Prije treninga najčešće bira ribu poput sabljarke, brancina ili komarče uz rižu s jajima i zeleno povrće. Nakon treninga nadoknađuje energiju sendvičem s pršutom, burratom, sušenim rajčicama i uljem od tartufa. Za glavni obrok jede velike porcije govedine uz pečeni krumpir i koštanu srž. Dan završava goveđom jetrom i srcem, namirnicama koje smatra vrijednim izvorom željeza i vitamina B skupine.

U dokumentarcu je pokazao vakuumirano pakirane goveđe srce i jetru koje nabavlja od lokalnog mesara te objasnio zašto ih redovito uključuje u prehranu. Smatra da nije svako meso jednako te da treba razlikovati visoko prerađene proizvode od kvalitetnog mesa. „Ljudi tvrde da je meso loše za vas, ali koje meso? Ono koje kupite u McDonald'su ili meso krave koja se hranila travom? Ja jedem srce i jetru”, rekao je Haaland.

Haalandov jelovnik prilagođen je iznimno zahtjevnom režimu treninga i natjecanja, zbog čega je njegov dnevni unos kalorija znatno veći od potreba prosječne osobe. Prehranu temelji na kvalitetnim, lokalnim i minimalno prerađenim namirnicama za koje vjeruje da njegovu organizmu osiguravaju sve potrebno za oporavak i vrhunske sportske rezultate.