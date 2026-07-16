Jedna pogreška u srpnju može skratiti cvatnju ruža, evo što savjetuje poznati vrtlar

Srpanj je pravo vrijeme da ružama posvetite nekoliko minuta pažnje. Poznati vrtlar Monty Don smatra da je uklanjanje ocvalih cvjetova jedna od najvažnijih ljetnih aktivnosti jer potiče biljku na razvoj novih pupova i produljuje razdoblje cvatnje. Tijekom ljeta cvjetovi postupno venu, a ako ostanu na biljci, ruža će dio energije usmjeriti na stvaranje plodova umjesto novih cvjetova. Redovitim uklanjanjem ocvalih pupova potaknut ćete novu cvatnju i pomoći biljci da ostane bujna do kraja sezone, prenosi The Daily Express.

„Vrlo je važno redovito uklanjati ocvale cvjetove kako bi se potaknula ponovna cvatnja”, ističe Monty Don. Kada se osušeni cvjetovi ostave na biljci, ona energiju usmjerava na stvaranje plodova i sjemena umjesto na razvoj novih pupova, što se odražava i na estetski dojam te obilnost cvatnje. Redovitim uklanjanjem ocvalih cvjetova ruža će dulje cvjetati, a grm će izgledati urednije i bujnije. Ova metoda, poznata pod nazivom deadheading, podrazumijeva redovito uklanjanje ocvalih cvjetova kako bi biljka nastavila stvarati nove pupove. Osim za ruže, primjenjuje se i kod brojnih drugih ukrasnih biljaka, poput afričke ivančice, petunija, pelargonija i verbena.

Cvijet je najbolje odrezati nekoliko milimetara iznad prvog dobro razvijenog lista s pet liski, koristeći oštre i čiste vrtne škare. Rez bi trebao biti blag i ukošen kako se voda ne bi zadržavala na mjestu reza. Kod penjačica i ruža koje cvatu više puta tijekom sezone dovoljno je redovito uklanjati ocvale cvjetove. Monty Don upozorava da se tijekom velikih vrućina ruže ne bi trebalo orezivati u najtoplijem dijelu dana. Najbolje je ocvale cvjetove uklanjati rano ujutro ili predvečer, kada su temperature niže i biljka će lakše podnijeti rez.

Stručnjaci Agrokluba ističu da ružama tijekom ljeta treba osigurati dovoljno vlage, ali bez pretjeranog zalijevanja po listovima jer se tako povećava rizik od razvoja gljivičnih bolesti. Redovito uklanjanje ocvalih cvjetova, umjereno zalijevanje i povremena prihrana pomoći će da ruže ostanu zdrave i nastave bujno cvjetati sve do jeseni.