Mjesečnica vam je u lipnju došla dva puta? Liječnici otkrili fenomen koji je pogodio tisuće žena

Dok velik dio Europe, uključujući i Hrvatsku, zahvaćaju novi toplinski valovi, liječnici upozoravaju da ekstremne vrućine mogu poremetiti menstrualni ciklus. Zbog toplinskog stresa, dehidracije i hormonalnih promjena kod nekih žena menstruacija može kasniti, stići ranije nego inače ili se čak pojaviti dvaput u istom mjesecu. Neredovita menstruacija tijekom ljeta nije neuobičajena pojava, osobito kada je organizam dulje vrijeme izložen visokim temperaturama. Iako na menstrualni ciklus mogu utjecati brojni čimbenici, stručnjaci ističu da toplinski stres i dehidracija tijekom razdoblja ekstremnih vrućina također mogu biti jedan od uzroka nepravilnosti.

Liječnica opće prakse dr. Hana Patel objašnjava da kombinacija visokih temperatura i dehidracije može poremetiti hormone koji reguliraju menstrualni ciklus. „Ekstremna vrućina može poremetiti reproduktivne hormone, promijeniti vrijeme ovulacije, a dehidracija može potaknuti raniji dolazak menstruacije ili izazvati oskudno krvarenje između ciklusa", tvrdi stručnjakinja.

Dodaje kako toplina i pojačana izloženost sunčevoj svjetlosti kod nekih žena mogu utjecati na rad jajnika i hipofize, zbog čega se menstrualni ciklus može poremetiti. Liječnica ističe da povremene promjene ciklusa tijekom razdoblja velikih vrućina uglavnom nisu razlog za zabrinutost, no učestalo ponavljanje takvih simptoma može upućivati na zdravstvene poteškoće koje zahtijevaju liječničku procjenu, prenosi LADBible.

Nekoliko žena oglasilo se na TikToku kako bi izvijestilo o neredovitim mjesečnicama tijekom lipnja. „Jednoj od mojih kćeri potpuno je izostala”, rekla je @thrivingwithhannah.

@thrivingwithhannah I am open to literally any explanation- from aliens to the moon to gov projects honestly 🌙 ♬ original sound - thrivingwithhannah

„Imala sam dvije. Zna li itko što se, dovraga, događa?”, dodala je jedna.

Druga korisnica rekla je: „Izgleda da svi kasne ovog mjeseca. Svima je izostala menstruacija. Lipanj je jednostavno bio čudan. Ovo mi nije uobičajeno.”

Farmaceutkinja Thorrun Govind podsjeća da je menstrualni ciklus vrlo osjetljiv na promjene u organizmu. Visoke temperature često narušavaju kvalitetu sna, povećavaju razinu stresa i potiču dehidraciju, a sve to može utjecati na redovitost menstruacije. „Kašnjenje menstruacije vrlo je često i nije uvijek znak trudnoće. Stres, bolest, značajne promjene tjelesne težine, pretjerano vježbanje, putovanja i loš san također mogu promijeniti vrijeme dolaska menstruacije”, zaključila je. Dakle, izostanak mjesečnice i neredovitost ciklusa tijekom toplinskog vala nije uvijek razlog za zabrinutost, ali ako se takvi simptomi učestalo ponavljaju ili primijetite druge promjene u svom ciklusu ili tijelu, preporučuje se potražiti liječničku pomoć.